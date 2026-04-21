Warszawscy strażnicy miejscy tuż przed godziną 19 zauważyli zauważyli spacerującego ulicą Czerską nietypowego białego ptaka. Początkowo sądzili, że to łabędź. Gdy jednak podeszli bliżej, zorientowali się, że to paw.

Warszawa: Biały paw uciekł z Łazienek

- Ptak był nietypowo ubarwiony. Był cały biały. Na nodze miał obrączkę. Domyśliliśmy się, że jest uciekinierem z Łazienek Królewskich - relacjonował jeden ze strażników, który patrolował wówczas mokotowskie Sielce.

By ptak bezpiecznie wrócił do parku, konieczne było tymczasowe zablokowanie ruchu na kilku mokotowskich ulicach. - Ponieważ pawie nie latają na takie odległości, a na ulicach panował jeszcze spory ruch, postanowiliśmy mu pomóc w bezpiecznym powrocie do domu - mówił strażnik.

Rozpoczął się nietypowy spacer, a opiekunowie musieli się przy swoim podopiecznym wyjątkowo natrudzić. - Kilka razy zbaczał z drogi, pilnowaliśmy, by szedł w dobrym kierunku - mówił dalej strażnik.

Eskorta białego pawia. Zadanie nie było łatwe

W pewnym momencie paw poderwał się w górę i przeleciał przez ogrodzenie na teren laboratoriów policyjnych. Konieczna była pomoc ochrony obiektu, by go stamtąd wydostać.

Dalsza droga do Łazienek Królewskich prowadziła przez szeroką ulicę Gagarina, strażnicy podzielili się więc rolami - jeden z nich radiowozem torował drogę, drugi szedł obok pawia, pilnując, by wędrował w dobrym kierunku.

- Doprowadziliśmy uciekiniera do bramy przy wylocie ulicy Stępińskiej. Dopilnowaliśmy, by wszedł na teren Łazienek - podsumował strażnik.

Biały paw to odmiana barwna pawia indyjskiego. W Łazienkach Królewskich żyje kilka przedstawicieli tego gatunku, w tym dwa białe osobniki, które wykluły się w inkubatorze w 2019 roku. Białe upierzenie nie oznacza, że są to albinosy, gdyż brakuje im charakterystycznych czerwonych oczu. Taka barwa pojawia się u młodych, gdy ich rodzice - zarówno samica, jak i samiec - mają w swoim genotypie odpowiedni gen.

