Z początkiem maja w Jarosławiu wystartuje pilotażowy system znakowania worków na odpady. Ma on ograniczyć podrzucanie odpadów i poprawić jakość segregacji, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej.

Jeden worek na śmieci, jeden kod. Jak to działa?

Zasady programu są proste. Każde gospodarstwo domowe otrzyma pakiet 50 kodów. Jeden worek to jeden kod, naklejony w widocznym miejscu. Kody mają postać zwykłych naklejek z kodem kreskowym (żadnych aplikacji, logowania ani dodatkowych urządzeń). W razie potrzeby kolejne pakiety można odbierać w urzędzie miasta bezpłatnie.

Warto dodać, że kody nie zawierają wszelkich danych osobowych, w związku z tym są zgodne z RODO. Będą one jedynie przypisane do konkretnego domu, mieszkania lub lokalu.

Koniec z anonimowym podrzucaniem śmieci

Jaki jest powód wprowadzenia kodów? Problem jest powszechnie znany, szczególnie w blokach i osiedlach. Ktoś wyrzuca źle posegregowane odpady do wspólnej altanki, a rachunek za to płacą wszyscy mieszkańcy budynku.

"Dzięki indywidualnym oznaczeniom zmniejsza się anonimowość oddawanych odpadów, łatwiej ustalić ich pochodzenie, mieszkańcy mają być chronieni przed ponoszeniem kosztów za cudze śmieci" - wyjaśnia dla serwisu Nowiny24 Małgorzata Młynarska z Urzędu Miasta Jarosławia.

A co z "normalnymi" workami? Jest jasne stanowisko

Oficjalny komunikat miasta Jarosław rozwiał wątpliwości mieszkańców: "Worki bez naklejek będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Nadchodzący pilotaż ma przede wszystkim charakter edukacyjny, jego celem nie jest nakładanie sankcji [...]. Oznacza to przede wszystkim, że:

brak naklejki nie oznacza braku odbioru odpadów

nie obowiązują jakiekolwiek kary za brak oznaczenia na workach

udział w programie jest dobrowolny, nikt nie zostanie zmuszony do naklejania kodów

Miasto nie kryje, że za systemem stoi również aspekt ekonomiczny. Im lepsza segregacja, tym mniejsze ryzyko, że gmina zapłaci kary za niespełnienie unijnych norm recyklingu, co oznacza niższe opłaty za śmieci dla wszystkich mieszkańców.

Nie tylko Jarosław. W Gliwicach też działają specjalne kody

Jak się okazuje, na terenie Polski funkcjonują już podobne rozwiązania. Ciekawym przykładem są Gliwice. Tam od stycznia 2026 roku mieszkańcy muszą okazać indywidualny kod QR, aby skorzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. "Bez kodu do PSZOK nie uda się zostawić w punkcie nawet jednego worka" - zastrzegają urzędnicy.

Miasto tłumaczy, że chodzi o usprawnienie systemu oraz "ochronę mieszkańców przed sytuacjami, w których nieuprawnione osoby pozbywają się śmieci na czyjś rachunek oraz poprawę kontroli i ewidencji".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyścigi wracają do gry - Szczerze o pieniądzach odc. 321 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl