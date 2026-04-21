Do eksplozji doszło w najnowocześniejszym japońskim czołgu Typ 10 tuż przed oddaniem strzału. Nie ujawniono, w jakim stopniu został uszkodzony ważący 44 tony pojazd.

- Szczegóły i przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane. To sytuacja godna ubolewania. (...) dołożymy wszelkich starań, by wyjaśnić powody i rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa – oświadczył minister obrony Shinjiro Koizumi, którego wypowiedź przekazała stacja NHK.

Jak poinformowała agencja Kyodo, powołując się na lokalną straż pożarną, ocalały z załogi czołgu żołnierz doznał poparzeń twarzy, ale jest przytomny.

Tragiczna seria wypadków w japońskiej armii

Premier Japonii Sanae Takaichi wyraziła ubolewanie i współczucie wobec rodzin zmarłych wojskowych. "Rząd będzie dążył do wyjaśnienia przyczyn tego incydentu oraz do wzmocnienia zarządzania bezpieczeństwem" - podkreśliła.

Poligon Hijudai, obejmujący obszar 4,9 tys. ha, jest największym tego typu wojskowym obiektem szkoleniowym w zachodniej części Japonii.

Wtorkowy incydent to kolejny śmiertelny wypadek w japońskich siłach zbrojnych. W kwietniu 2024 roku w zderzeniu dwóch śmigłowców wojskowych w powietrzu zginęło osiem osób, a w maju 2025 roku dwóch żołnierzy poniosło śmierć w katastrofie samolotu szkoleniowego.

