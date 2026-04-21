73-latkę potrącił bus. Tragiczny wypadek na Mazowszu

Do tragedii doszło około godz. 9 w rejonie skrzyżowania w Nowych Hołowczycach (pow. łosicki). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 30-latek, który prowadził busa, uderzył 73-latkę przechodzącą przez jezdnię w nieoznaczonym miejscu. Kobieta zginęła na miejscu.

ZOBACZ: Tragedia pod Warszawą. Nie żyje sześciolatka, potrącił ją samochód

Policjanci z KPP Łosica przekazali, że mężczyzna był trzeźwy. W miejscu zdarzenia zablokowana została przez pewien czas droga, przez cały ten czas działały służby, które wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku. Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań oraz w obszarze zabudowanym.

Tragiczny wypadek w Nowych Hołowczycach. Policja apeluje o ostrożność

"Należy dostosować prędkość do warunków ruchu, uważnie obserwować drogę i jej otoczenie oraz reagować na wszelkie zagrożenia. Przypominamy również pieszym o konieczności korzystania z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz upewnienia się przed wejściem na jezdnię, czy nie nadjeżdża pojazd" - czytamy w komunikacie prasowym policji.

ZOBACZ: Wjechał na chodnik, potrącił kobietę z dzieckiem i uciekł. 25-latek był pijany

Przypomniano także, iż nieprzestrzeganie tych zasad znacząco zwiększa ryzyko wypadku.

