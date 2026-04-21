Do strzelaniny doszło w poniedziałek wewnątrz strefy archeologicznej obejmującej starożytne azteckie piramidy. Jak podaje serwis El Universal, napastnik zidentyfikowany jako Julio César Jasso Ramírez otworzył ogień do grupy turystów zwiedzających Piramidę Księżyca. Następnie targnął się na swoje życie.

Obywatelka Kanady została trafiona w głowę, poniosła śmierć na miejscu. W zdarzeniu ucierpiało również 13 innych zwiedzających: trzech Kolumbijczyków (6, 37 i 22 lata), jedna Kanadyjka (29 lat), jedna Rosjanka (32 lata), dwóch Brazylijczyków (55 i 13 lat) i sześciu obywateli Stanów Zjednoczonych (26, 38, 27, 34, 29, 61 lat).

Część turystów została ranna w w wyniku oddania strzałów, inni ucierpieli z powodu wybuchu paniki - uciekając z miejsca zdarzenia lub szukając schronienia, spadali z wysokich stopni piramidy.

Świadkowie informują, że napastnik ubrany był w czarną koszulkę z napisem "Disconnect and selfdustruct (ang. odłącz się i zniszcz się)". Miał przy sobie też grafikę wygenerowaną przy pomocy sztucznej inteligencji. Z raportu prokuratury wynika, że w pierwszej części budowli odnaleziono 21 łusek broni palnej kaliber .380, niewykorzystany nabój, pochwę na nóż taktyczny oraz plamy krwi. W tym miejscu znaleziono też ofiarę śmiertelną.

Na drugim poziomie piramidy służby odnalazły ramkę z grafiką wygenerowaną przy pomocy sztucznej inteligencji. Przedstawiała trzech mężczyzn. Na trzecim poziomie znajdowało się ciało napastnika, rewolwer, nóż taktyczny, sześć łusek, dwa niewykorzystane naboje oraz plecak z książkami i fotografiami. Mężczyzna miał przy sobie meksykańskie dokumenty identyfikacyjne.

Biuro Prokuratora Generalnego (FGR) poinformowało o rozpoczęciu śledztwa. Gabinet Bezpieczeństwa Meksyku zapewnił zaś, że ministerstwa spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, zdrowia oraz inni członkowie rządu współpracują, by zapewnić wszelkie potrzebne wsparcie poszkodowanym i ich rodzinom.

"To było po prostu okropne". Władze Meksyku prowadzą śledztwo

Kanadyjska turystka, która była świadkiem zdarzenia, relacjonowała w rozmowie z El Universal, że w chwili incydentu stanowisko archeologiczne było bardzo zatłoczone. - Były tam tysiące ludzi, słychać było mnóstwo strzałów - opowiadała.

Jak wskazywała, początkowo wydawało się, że ktoś odpalił petardy. - A potem wyskoczył facet. Ktoś próbował uciec, spadł na najniższy poziom (piramidy), ale upadł na plecy i... to było po prostu okropne - mówiła turystka.

Lokalne władze zadecydowały o zamknięciu strefy turystycznej w Teotihuacán do odwołania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni