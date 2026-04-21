Razem chce odwołania minister zdrowia. Zandberg: Jesteśmy za wotum nieufności

W poniedziałek w szpitalach rozpoczął się tzw. czarny tydzień. Personel setek placówek zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych protestuje przeciwko niewystarczającym nakładom na opiekę zdrowotną.



Według Adriana Zandberga pogłębiający się kryzys jest skutkiem uchwalenia błędnego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też niekompetentnego zarządzania, za co konsekwencje powinna ponieść minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

- Tu trzeba po prostu wprowadzić zmiany, ale ten rząd żaden żadnych zmian nie chce wprowadzić, po prostu administruje beztrosko pogłębiającym się kryzysem. My, Razem, się na to nie zgadzamy, dlatego jesteśmy za tym, żeby pani minister zdrowia opuściła swoje stanowisko. Jesteśmy za wotum nieufności - powiedział Adrian Zandberg na antenie Polsat News.

Razem chce dymisji Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Zandberg: Jesteśmy za wotum nieufności

Polityk zasugerował, że kryzys w służbie zdrowia został wywołany w dużej mierze świadomie przez rządzących, aby następnie legitymizować postępującą prywatyzację systemu opieki zdrowotnej.



- W związku z tym zaplanowanym kryzysem i wygaszaniem publicznej ochrony zdrowia ręce zaciera Luxmed i wszystkie inne tego typu prywatne firmy medyczne. Oni będą mieli miliardowe zyski. Stawiam tezę, że nie przypadkiem wśród sponsorów Campus Polska były te firmy, które były - powiedział Adrian Zandberg w "Graffiti" i przypomniał, że zupełnie inne zapowiedzi dotyczące systemu opieki zdrowotnej słychać było ze strony partii tworzących dziś koalicję przed wyborami.

- Dwa i pół roku temu wszystkie partie, które szły do wyborów, żeby skończyć z rządami PiS, szły do wyborów pod hasłem, że będziemy skracać kolejki do lekarza, skończymy z ograniczaniem dostępności świadczeń, postawimy publiczną ochronę zdrowia na nogi - powiedział lider Razem.



- Cała ta ekipa, która teraz rządzi, udaje, że to się nie wydarzyło, tak i zachowuje się, jakby ich celem było doprowadzenie do tego, żeby ten system się zapadł pod własnym ciężarem - dodał poseł.

