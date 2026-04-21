"Przyszłość ludzkości jest zagrożona". Papież ostrzega przed "tragicznym załamaniem"

Papież Leon XIV ostrzegł we wtorkowym przemówieniu wygłoszonym w Gwinei Równikowej, że przyszłość ludzkości jest zagrożona "tragicznym załamaniem" z powodu trwających na świecie wojen i upadku prawa międzynarodowego.

ZOBACZ: Papież Leon XIV odpowiada Trumpowi. "Nie jest w moim interesie"

Podczas swojej podróży po czterech krajach Afryki papież potępił również "kolonizację" zasobów ropy naftowej i surowców mineralnych Ziemi, które są - jak stwierdził - przyczyną krwawych konfliktów.

Gwinea Równikowa. Papież Leon XIV kolejny raz skrytykował konflikty

To kolejne krytyczne wobec wojen komentarze głowy Stolicy Apostolskiej w ostatnich tygodniach. W połowie kwietnia na pokładzie papieskiego samolotu do Algieru, gdzie Leon XIV rozpoczął swoją podróż do krajów Afryki, oświadczył, że nadal będzie opowiadał się przeciw wojnie na Bliskim Wschodzie, bez względu na stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak dodał wówczas papież, na świecie giną tysiące niewinnych ludzi i należy się temu głośno sprzeciwiać, nawet, jeśli stoi to w sprzeczności z polityką prowadzoną przez niektóre władze. - Zbyt wielu ludzi cierpi dziś na świecie. Zbyt wielu niewinnych ludzi ginie. I myślę, że ktoś musi się odezwać i powiedzieć, że istnieje lepsze rozwiązanie - powiedział.

ZOBACZ: "Biada naginającym imię Boga do celów wojny". Stanowcze słowa papieża

Prezydent USA mocno krytykował papieża na przestrzeni ostatnich tygodni. Napisał choćby, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej". Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek został później usunięty.

Papież Leon XIV przybył we wtorek do Gwinei Równikowej, która jest ostatnim etapem jego 11-dniowej podróży po Afryce. Papieski samolot wylądował na lotnisku w Malabo. W Gwinei Równikowej Leon XIV pozostanie do czwartku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni