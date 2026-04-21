Polska 2050 chce obalić marszałka Sejmu? Politycy PiS i Konfederacji popierają

W poniedziałek RMF FM, powołując się na słowa polityków Polski 2050, informowała o ich gotowości do złożenia wniosku o odwołanie Włodzimierza Czarzastego. Rozmówcy medium wskazywali, że chcieliby ponownie powołać na stanowisko marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Ruch miałby zostać wykonany w przypadku, gdyby Donald Tusk zdecydował się na wyciągnięcie konsekwencji wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - Jeżeli premier wyrzuci Kaśkę, to my mamy swoją odpowiedź - mówili anonimowi członkowie Polski 2050.

Tego samego dnia na oficjalnym profilu Polski 2050 w serwisie X zaprzeczono jednak, by rozważana była taka opcja. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w przypadku, gdyby ugrupowanie zdecydowałoby się na taki krok, mogłoby liczyć na wsparcie prawicowej części Sejmu.

Polska 2050 złoży wniosek o odwołanie marszałka Sejmu? Poseł PiS: Poparłbym

- Oczywiście, że poparłbym - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl poseł PiS Patryk Wicher, pytany o potencjalne stanowisko w przypadku złożenia wniosku o odwołanie marszałka Sejmu.

Zastrzegł jednocześnie, że kwestia tego, kto miałby zastąpić Czarzastego byłaby sprawą "do zastanowienia się". - To, co dzieje się w parlamencie, to jest rozsypka parlamentaryzmu polskiego. Pan marszałek dokonuje degrengolady swojego urzędu, kompromituje urząd marszałka różnymi ruchami, chociażby organizacją odbierania przysięgi od sędziów TK, niby to w kontekście prezydenta, którego tam nie ma - mówił.

ZOBACZ: Awantura w Sejmie, posłowie wykluczeni z obrad. "Won do Ruskich!"

Jak wskazywał Wicher, Czarzasty prowadzi obrady w sposób "agresywny, prześmiewczy". - To człowiek, który nie umie podjąć dialogu, nie umie mediować, nie umie przyjmować stron, a przecież jest marszałkiem każdego posła. Jak by nie było, primus inter pares. Pan marszałek zasługuje na taki wniosek o odwołanie - stwierdził.

- Jeśli jest taka wola, to znaczy, że więcej osób dostrzega ten problem - ocenił poseł PiS.

Łukasz Rzepecki z Konfederacji o Włodzimierzu Czarzastym: Nawet nie udaje

W rzędzie z Patrykiem Wicherem stanąłby również Łukasz Rzepecki z Konfederacji. - Marszałek Czarzasty powinien zostać odwołany. Nie chodzi tylko o jego komunistyczną przeszłość, ale przede wszystkim o to, jak mocno uwikłany jest w obecną koalicję. Jego rola nie jest bezstronna i nawet tego nie udaje - mówił w rozmowie z polsatnews.pl.

- Ośmiesza także pozycję marszałka niechęcia do poddania się procedurze bezpieczeństwa, co daje jasny sygnał iż jest osobą, która nie powinna pełnić swojej roli. Nie wspominając już o tym, że publicznie atakuje prezydenta RP, powiadając pod jego adresem kłamstwa o rzekomej przyjaźni z Putinem - przekonywał polityk.

ZOBACZ: Małżeństwa jednopłciowe w Polsce. Czarzasty złożył obietnicę

Rzepecki wskazywał, że Czarzasty "nigdy nie powinien pojawić się na mównicy sejmowej". - To uwłaczające dla polskiego Sejmu oraz polityków w nim zasiadających - podsumował.

Macierewicz o wadze potencjalnego wniosku. "Sprawa fundamentalna"

Nieco ostrożniej do doniesień medialnych podchodzi były minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz. - Na razie nie mamy żadnej przesłanki, która by to gwarantowała. Oczywiście ta decyzja byłaby decyzją w pełni słuszną - stwierdził w rozmowie z polsatnews.pl.

- Na ten moment czekam na decyzję (Polski 2050 - red.), bo na razie mamy do czynienia wyłącznie z propagandowymi deklaracjami, a w jakim zakresie one są prawdziwe, to zobaczymy - powiedział poseł PiS.

ZOBACZ: Czarzasty zawiadomił prokuraturę. W tle sejmowe wystąpienie Berkowicza

Macierewicz podkreślał wagę potencjalnego wniosku dla przyszłości kraju. - Ta sprawa jest tak ważna z punktu widzenia działania Donalda Tuska na szkodę państwa polskiego, wspierania niszczenia zarówno naszej gospodarki jak i formacji narodowej, że jest to sprawa fundamentalna, a nie doraźna operacja. To jest sprawa istnienia państwa i narodu polskiego, dlatego trzeba się do tego ustosunkowywać wtedy, kiedy jest to rzeczywistość, a nie tylko operacja propagandowa - wskazywał.

O sprawę pytany był na antenie RMF FM również szef kancelarii Sejmu, Marek Siwiec. - Próba odwołania marszałka Czarzastego, zwłaszcza próba podjęta w koalicji, oznaczałaby koniec tej koalicji. I o tym wiedzą wszyscy, o czym lojalnie powiedział marszałek jeszcze przed swoim wyborem - powiedział.

Jak dodał, byłoby to częścią "dużego większego procesu", który martwiłby go bardziej niż los samego marszałka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni