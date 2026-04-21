Polscy europosłowie mogą stracić immunitety. Znamy termin głosowania

W przypadku Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej) będzie to już piąte głosowanie w sprawie odebrania mu immunitetu.

Wcześniejsze wnioski dotyczyły zniszczenia świec chanukowych w Sejmie, naruszenia nietykalności cielesnej ginekolog w Oleśnicy, zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz zaprzeczania istnieniu Holokaustu.

Procedura uchylenia immunitetu Daniela Obajtka (PiS) dotyczy natomiast dwóch zarzutów prokuratury dotyczących podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem oraz wyrządzenia szkody majątkowej spółce Orlen S.A.

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi natomiast o pozew ws. o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya.



Wniosek o uchylenie immunitetu Tomasza Buczka (Konfederacja) ma natomiast związek z oskarżeniem prywatnym.

Głosowanie komisji prawnej Parlamentu Europejskiego nie jest wiążące prawnie. Uchylenie immunitetów europosłom musi zatwierdzić Parlament Europejski. Zwyczajowo głosowanie w sprawie odebrania immunitetu odbywa się na najbliższym posiedzeniu plenarnym PE po głosowaniach w komisji.

dk / mjo / polsatnews.pl