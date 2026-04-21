Pentagon szykuje rewolucję w wojsku. "Absurdalny nakaz"
Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił, że amerykańskie wojsko odchodzi od obowiązującej od wielu lat polityki, która wymagała od żołnierzy przyjęcia szczepionki przeciwko grypie. W ocenie sekretarza wojny procedura ta była "nieracjonalna" i "jedynie osłabiała zdolności bojowe" armii USA.
Pete Hegseth w nagraniu zamieszczonym w serwisie X nazwał nową politykę posunięciem mającym na celu "przywrócenie wolności i siły" siłom zbrojnym USA. Następnie szef Pentagonu skrytykował dotychczasową procedurę nazywając ją "nieracjonalną".
- Wykorzystujemy tę okazję, by zrezygnować z wszelkich absurdalnych i zbyt daleko idących nakazów, które tylko osłabiają nasze zdolności bojowe. W tym przypadku dotyczy to powszechnym szczepieniom przeciw grypie - mówił amerykański sekretarz wojny.
Jednocześnie w rozmowie z dziennikiem "USA Today" Pentagon odmówił podania szczegółów nowej polityki oraz daty jej wejścia w życie.
USA: Pentagon szykuje rewolucję w wojsku. Zmiana po ponad 80 latach
Hegseth porównał obowiązkowe szczepienia do wymogów dotyczących szczepionki przeciwko COVID-19. Twierdzi, że nowa polityka umożliwia decyzję, którą każdy żołnierz może podjąć samodzielnie.
- Jeśli amerykański żołnierz, któremu powierzono obronę tego kraju, uważa, że szczepionka przeciw grypie leży w jego najlepszym interesie, to może ją przyjąć, powinien to zrobić - mówił szef Pentagonu. - Nie będziemy go do tego zmuszać, ponieważ jego ciało, jego wiara i jego przekonania nie podlegają negocjacjom - dodał sekretarz wojny.
Zniesienie obowiązku szczepień przeciwko grypie nastąpiło niecały rok po tym, jak Pentagon złagodził zasady dotyczące obowiązkowych szczepień przeciwko grypie sezonowej, stwierdzając, że dotyczą one wyłącznie żołnierzy i tylko wtedy, "gdy ma to najbardziej bezpośredni wpływ na gotowość bojową".
Wojsko amerykańskie od dawna wymaga szczepień i przez całą swoją historię organizowało masowe akcje wakcynacji dla żołnierzy. Naukowcy ustalili, że jeden z pierwszych nakazów szczepień przeciwko grypie dla personelu wojskowego sięga lat 40. XX wieku, a konkretnie roku 1945.
"To nie polityczny spektakl". Burza po decyzji Pentagonu
Richard Riccardi, profesor Uniwersytetu George’a Washingtona, nazwał decyzję Pentagonu "poważnym błędem w ocenie sytuacji".
"Ta polityka ignoruje ostrzeżenia, że większa liczba zachorowań na grypę będzie oznaczać więcej opuszczonych dni służby, więcej hospitalizacji i więcej możliwych do uniknięcia strat w gotowości bojowej" - przekazał Riccardi w oświadczeniu.
"W wojsku szczepienia nie są politycznym spektaklem. To ochrona sił zbrojnych" - dodał Riccardi, weteran armii amerykańskiej. "Żołnierze mieszkają i pracują w ciasnych pomieszczeniach, gdzie grypa może się szybko rozprzestrzeniać i wykluczać ze służby nawet zdrowych członków personelu" - podkreślił.
Decyzja Pentagonu to najnowszy przejaw wpływu na politykę szczepień w USA przez administrację Donalda Trumpa. W styczniu amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wydało komunikat, w którym wycofało powszechne zalecenia dotyczące szczepień dzieci przed rotawirusami, grypą, meningokokami, COVID-19 oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. W marcu sąd zablokował niektóre z tych zmian, a konkretnie te dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
