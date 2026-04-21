Plebiscyt "World's Most Beautiful" przeprowadzany jest przez amerykański magazyn "People" od 1990 r. Na przestrzeni lat zwyciężali w nim m.in. Julia Roberts, Cindy Crawford, Angelina Jolie, czy Demi Moore. Zdarzali się również mężczyźni - wyróżnieniem cieszyli się chociażby Mel Gibson i Leonardo DiCaprio.

Tegoroczny tytuł powędrował do gwiazdy "Interstellara" i "Pamiętnika księżniczki" - Anne Hathaway. To wyjątkowy moment w życiu aktorki. Drugi z wymienionych filmów - będący również jej debiutem na dużym ekranie - świętuje w tym roku swoje 25-lecie.

Wybrano najpiękniejszego człowieka magazynu "People". Tytuł otrzymała Anne Hathaway

W 2026 roku spełni się jedno z marzeń Anne Hathaway. Aktorka od dawna chciała powrócić do roli Andy Sachs odegranej w filmie "Diabeł ubiera się u Prady", który miał premierę 20 lat temu. Już za kilka dni na ekranach kin pojawi się druga część przeboju, w którym gwiazda ponownie wystąpi u boku Meryl Streep.

Panowie, którzy zdecydowaliby się smalić cholewki do "najpiękniejszej na świecie" mogą obejść się smakiem. Od 14 lat gwiazda jest szczęśliwą mężatką. Szczęśliwcem jest aktor i producent Adam Shulman, którego w wywiadzie dla "People" określiła mianem "partnera marzeń". Małżeństwo doczekało się dwóch synów.

- Pewien filmowy reżyser powiedział mi kiedyś: "Piękno może zawierać w sobie brzydotę tak długo, jak długo zawiera prawdę". Dla mnie piękno zawsze tak wygląda - mówiła, przyznając, że świetnie czuje się we własnej skórze.

- Starzenie się mi nie przeszkadza. Złe oświetlenie - tak - żartowała.

Kim jest Anne Hathaway?

Anne Hathaway urodziła się 12 listopada 1982 r. w Nowym Jorku. Pierwsze kroki aktorskie stawiała w serialu "Luzik Guzik" - już wtedy doczekała się nominacji m.in. do nagrody Teen Choice. Na dużym ekranie po raz pierwszy podziwiać mogliśmy ją w disneyowskim "Pamiętniku księżniczki", w którym wciela się w nastolatkę będącą spadkobierczynią monarchy małego państwa. Film okazał się przebojem i doczekał się kontynuacji.

W kolejnych latach kariery Hathaway pojawiała się m.in. w "Tajemnicy Brokeback Mountain", "Diabeł ubiera się u Prady", czy "Rachel wychodzi za mąż" - za który otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara w 2009 r. Statuetka powędrowała do jej rąk cztery lata później za drugoplanową rolę Fantine w musicalu "Les Misérables: Nędznicy".

Aktorka jest bardzo aktywna zawodowo, a w tym roku będziemy mogli ją oglądać na ekranie aż cztery razy - nie tylko w "Diabeł ubiera się u Prady 2", ale również w "Odysei" Christophera Nolana, "Mother Mary" i "Końcu ulicy Dębowej", gdzie zobaczymy ją u boku Ewana McGregora.

