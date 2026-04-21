- To rzeczywiście największy kryzys w historii. Kryzys jest już ogromny, jeśli połączymy skutki kryzysu naftowego i kryzysu gazowego z Rosją - powiedział dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej cytowany przez Reuters.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna na początku marca podjęła decyzję o uwolnieniu rezerw wielkości 400 mln baryłek, co stanowiło 1/3 zapasów organizacji. Mimo to problemy, w obliczu którego stanęły rynki, nijak ma się według Birola z kryzysami z lat 1973, 1979 i 2022, nawet jeśli zsumować ich skalę.

Największy kryzys paliwowy w historii. Ceny paliw nie odzwierciedlają skali

Ocenom szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej wtórują analitycy, według których rosnąca cena baryłki nie odzwierciedla skali problemów i w rzeczywistości są one znacznie większe, niż sugerują sygnały płynące z rynku.

"Zdaje się, że skala jest czymś, czego rynek nie jest w stanie ogarnąć (...) Obecnie zachodzi prawdziwy rozdźwięk między percepcją a rzeczywistością" - ocenił dla Bloomberga Saad Rahim, główny ekonomista grupy Trafigura.

Według Rahima niedobory ropy naftowej spowodowane blokadami m.in. cieśniny Ormuz sięgnęły miliarda baryłek, a ich dalsze utrzymywanie doprowadzi do wyczerpania rezerw. Według analityka zapasy wyczerpią się, jeśli tranzyt nie zostanie przywrócony w ciągu miesiąca.

"Jest możliwe, że tranzyt ropy przez cieśninę Ormuz nigdy nie powróci do poziomów sprzed wojny" - stwierdziła Amrita Sen z Energy Aspects.

