Tegoroczna wiosna jak dotąd przynosi spore rozczarowanie. Jak dotąd deszczu było jak na lekarstwo, a chociaż zanotowaliśmy kilka bardziej słonecznych dni, temperatury wciąż są dość niskie, jak na tę porę roku. Wygląda jednak na to, że czekają nas kolejne nieprzyjemne zmiany.

Nadciąga wyraźna zmiana w pogodzie. Nastąpi w najbliższy weekend

Niedługo do Polski wkroczy masa arktycznego powietrza z północy i zrobi się jeszcze zimniej. Wskazują na to najnowsze prognozy pogody udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Noc z poniedziałku na wtorek "była bardzo chłodna, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie obserwowano liczne spadki temperatury poniżej zera. Przy gruncie temperatury były jeszcze niższe i obejmowały przeważający obszar Polski" - napisali specjaliści IMGW w mediach społecznościowych.

Od środy sytuacja może się nieco poprawić. Za dnia temperatury wzrosną do około 15-17 st. C w najcieplejszych miejscach, czyli głównie na zachodzie i w centrum, a potem również na południu.

Taka pogoda utrzyma się do weekendu, jednak w jego drugiej połowie doświadczymy zdecydowanej zmiany. Od niedzieli w naszym kraju zrobi się wyraźnie zimniej.

Ochłodzenie nie odpuści. Wrócą nieprzyjemne opady

Pod koniec tygodnia z północy Europy do naszego kraju zacznie wkraczać chłodne, arktyczne powietrze. W sobotę chłodniej zrobi się na północy, a dzień później na terenie całej Polski.

Możliwe, że w najbliższą niedzielę nigdzie nie będzie więcej niż 10 st. C, a miejscami na południu Małopolski i Podkarpacia nawet w ciągu dnia może być najwyżej kilka stopni powyżej zera.

WXCHARTS Nadciąga ochłodzenie, z arktycznym powietrzem przynoszącym niskie temperatury. Do Polski dotrze w weekend

Będzie to początek dłuższej, chłodnej serii, która może potrwać nawet do końca kwietnia. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy, to przez cały przyszły tydzień będzie chłodniej niż obecnie: na najcieplejszych zachodnich i południowych krańcach Polski za dnia będzie maksymalnie do 12-13 st. C.

IMGW Z prognoz IMGW wynika, że cały przyszły tydzień będzie wyraźnie chłodniejszy od obecnego

Po zachodzie słońca często zrobi się mroźnie - nocne przymrozki zanotujemy w wielu miejscach, głównie na południu i północnym wschodzie kraju. Niewykluczone, że na terenach podgórskich nocami zanotujemy mróz dochodzący lokalnie do około -8 st. C.

IMGW Nocne przymrozki wrócą do wiele miejsc kraju. Najzimniej będzie na terenach podgórskich

Niższe temperatury to nie wszystko, co czeka nas w drugiej połowie kwietnia. Wraz z ochłodzeniem, które zacznie się w weekend, do Polski wrócą też opady deszczu i nie tylko.

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu będzie więcej deszczowych dni, w dodatku w całym kraju. Lokalnie w centrum i na północy deszcz może się również wymieszać ze śniegiem. Pogoda będzie więc bardziej wymagająca i nieprzyjemna.

IMGW Wraz z mocniejszym ochłodzeniem wrócą wiosenne opady deszczu oraz lokalnie deszczu ze śniegiem

Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, powinno się ją traktować jako orientacyjną. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

