Nadciąga nad Polskę prosto z Arktyki. Wiemy, kiedy pogoda się pogorszy
Czeka nas seria nieprzyjemnych zmian w pogodzie. Obecnie jest dość chłodno, jednak wkrótce temperatury spadną zdecydowanie. W weekend do naszego kraju zacznie docierać chłodne powietrze z północy. Miejscami w ciągu dnia będzie kilka stopni na plusie, a noce przyniosą kolejne przymrozki. Zacznie też mocniej padać - nie tylko deszcz.
- Wiosna nie zachwyca pogodą: jest sucho, ale też dość chłodno
- W najbliższy weekend czeka nas poważniejsza zmiana, kiedy do Polski wkroczy masa arktycznego powietrza z północy
- Od niedzieli zrobi się zdecydowanie chłodniej w całym kraju.
- Zacznie mocniej padać deszcz, a lokalnie także deszcz ze śniegiem
Tegoroczna wiosna jak dotąd przynosi spore rozczarowanie. Jak dotąd deszczu było jak na lekarstwo, a chociaż zanotowaliśmy kilka bardziej słonecznych dni, temperatury wciąż są dość niskie, jak na tę porę roku. Wygląda jednak na to, że czekają nas kolejne nieprzyjemne zmiany.
Nadciąga wyraźna zmiana w pogodzie. Nastąpi w najbliższy weekend
Niedługo do Polski wkroczy masa arktycznego powietrza z północy i zrobi się jeszcze zimniej. Wskazują na to najnowsze prognozy pogody udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW
Noc z poniedziałku na wtorek "była bardzo chłodna, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie obserwowano liczne spadki temperatury poniżej zera. Przy gruncie temperatury były jeszcze niższe i obejmowały przeważający obszar Polski" - napisali specjaliści IMGW w mediach społecznościowych.
Od środy sytuacja może się nieco poprawić. Za dnia temperatury wzrosną do około 15-17 st. C w najcieplejszych miejscach, czyli głównie na zachodzie i w centrum, a potem również na południu.
Taka pogoda utrzyma się do weekendu, jednak w jego drugiej połowie doświadczymy zdecydowanej zmiany. Od niedzieli w naszym kraju zrobi się wyraźnie zimniej.
Ochłodzenie nie odpuści. Wrócą nieprzyjemne opady
Pod koniec tygodnia z północy Europy do naszego kraju zacznie wkraczać chłodne, arktyczne powietrze. W sobotę chłodniej zrobi się na północy, a dzień później na terenie całej Polski.
ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni
Możliwe, że w najbliższą niedzielę nigdzie nie będzie więcej niż 10 st. C, a miejscami na południu Małopolski i Podkarpacia nawet w ciągu dnia może być najwyżej kilka stopni powyżej zera.
Będzie to początek dłuższej, chłodnej serii, która może potrwać nawet do końca kwietnia. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy, to przez cały przyszły tydzień będzie chłodniej niż obecnie: na najcieplejszych zachodnich i południowych krańcach Polski za dnia będzie maksymalnie do 12-13 st. C.
Po zachodzie słońca często zrobi się mroźnie - nocne przymrozki zanotujemy w wielu miejscach, głównie na południu i północnym wschodzie kraju. Niewykluczone, że na terenach podgórskich nocami zanotujemy mróz dochodzący lokalnie do około -8 st. C.
Niższe temperatury to nie wszystko, co czeka nas w drugiej połowie kwietnia. Wraz z ochłodzeniem, które zacznie się w weekend, do Polski wrócą też opady deszczu i nie tylko.
ZOBACZ: Szykuje się majówka na mocnym minusie. Pogoda wyraźnie odbiegnie od normy
Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu będzie więcej deszczowych dni, w dodatku w całym kraju. Lokalnie w centrum i na północy deszcz może się również wymieszać ze śniegiem. Pogoda będzie więc bardziej wymagająca i nieprzyjemna.
Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, powinno się ją traktować jako orientacyjną. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.
