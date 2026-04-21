Na Wyspach nie wszyscy kupią papierosy. Wprowadzono dożywotni zakaz

Przez brytyjski parlament przeszła ustawa o tytoniu i e-papierosach. Oznacza to, że dzieci w wieku 17 lat i młodsze będą objęte dożywotnim zakazem kupowania papierosów - poinformowała stacja BBC.



Zarówno Izba Gmin, jak i Izba Lordów uzgodniły ostateczny projekt "przełomowej" ustawy, której celem jest powstrzymanie wszystkich osób urodzonych po 1 stycznia 2009 roku przed rozpoczęciem palenia, po to, aby stworzyć pokolenie wolne od dymu tytoniowego - dodała BBC.

Po uzyskaniu zgody ze strony Pałacu Buckingham ministrowie otrzymają nowe uprawnienia do regulowania rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów i produktów nikotynowych, w tym ich smaków i opakowań.



Jak przekazały brytyjskie media, ustawa to część serii środków mających na celu walkę ze skutkami palenia, które jest jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia i zgonów. Zakazane zostanie również używanie e-papierosów w samochodach przewożących dzieci, na placach zabaw i przed szkołami oraz w szpitalach.

Wielka Brytania walczy z papierosami. Będą wyjątki od nowej ustawy

Nadal będzie można jednak palić e-papierosy na zewnątrz szpitali, aby wspierać osoby próbujące rzucić nałóg - przekazała BBC. Plany nie obejmują też lokali gastronomicznych na świeżym powietrzu, takich jak ogródki piwne, ani większych otwartych przestrzeni, czyli plaż i prywatnych terenów na świeżym powietrzu. Ludzie będą również mogli nadal palić i używać e-papierosów w swoich domach.

Podsekretarz stanu ds. zdrowia kobiet i zdrowia psychicznego Gillian Merron, powiedziała w Izbie Lordów, że "to przełomowa ustawa, która stworzy pokolenie wolne od dymu tytoniowego". - Jest to w rzeczywistości największa interwencja w zakresie zdrowia publicznego od pokolenia i mogę zapewnić wszystkich szanownych lordów, że uratuje ona życie wielu ludziom - dodała.

Lord Naseby, były poseł Partii Konserwatywnej, stwierdził, że projekt ustawy o wyrobach tytoniowych i e-papierosach "budzi niezadowolenie wielu osób z tej branży", w tym sprzedawców detalicznych. Dodał, że "to, czego naprawdę potrzebujemy, to właściwe zrozumienie, w jaki sposób edukować ludzi, aby nie zaczynali palić".

