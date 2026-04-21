Matura 2026. Nie każdy będzie miał możliwość podejścia do poprawki

Zasady określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) jasno wskazują, że sierpniowy termin nie jest dostępny dla wszystkich. W niektórych przypadkach nawet niewielkie uchybienia mogą zamknąć drogę do poprawki jeszcze w tym samym roku. Dlatego warto wiedzieć, kto może z niej skorzystać, a kto musi poczekać do kolejnej sesji.

Kiedy są egzaminy maturalne 2026?

Część pisemna matury w terminie głównym odbywa się od 4 do 21 maja 2026 roku, a egzaminy ustne: od 7 do 30 maja (oczywiście pomijając dni wolne). Trzy główne egzaminy wypadają kolejno:

4 maja 2026 r. - język polski

5 maja 2026 r. - matematyka

6 maja 2026 r. - wybrany język obcy nowożytny

W przypadku osób, które nie mogły przystąpić do egzaminów w maju, a mają udokumentowaną przyczynę nieobecności (powody zdrowotne, czy też losowe), otrzymają termin dodatkowy (1-16 czerwca, testy pisemne). Skorzystanie z tego przywileju wymaga zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Co w przypadku, jeśli maturzyście powinie się noga w pierwszym terminie? Z "pomocą" przychodzą terminy poprawkowe.

Poprawka z matury. Jeden egzamin to maksimum

Poprawka przysługuje tylko wtedy, gdy maturzysta nie zda jednego przedmiotu obowiązkowego. Jeśli wynik poniżej wymaganych 30 proc. pojawi się w dwóch lub większej liczbie egzaminów, możliwość sierpniowego podejścia przepada.

W takiej sytuacji konieczne jest ponowne przystąpienie do matury w kolejnym roku.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że sama nieobecność na egzaminie może przekreślić szansę na poprawkę. Dotyczy to zarówno części pisemnej, jak i ustnej.

Jeśli maturzysta nie pojawi się na egzaminie i nie przedstawi wiarygodnego usprawiedliwienia (np. zwolnienia lekarskiego) traci prawo do podejścia w sierpniu. CKE dopuszcza inne terminy w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych.

Naruszenie zasad ma poważne skutki

Jeszcze poważniejsze konsekwencje wiążą się z nieprzestrzeganiem regulaminu. Wniesienie niedozwolonych materiałów, korzystanie z pomocy innych osób czy zakłócanie przebiegu egzaminu może skutkować unieważnieniem pracy.

W takich przypadku wynik nie jest liczony, a maturzysta traci możliwość poprawki w tym samym roku. Kolejna szansa pojawi się dopiero podczas następnej sesji egzaminacyjnej.

Kiedy odbędą się poprawki?

Harmonogram został już ustalony przez CKE. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r., a niedługo później ruszy procedura zapisów na poprawki.

Egzaminy zaplanowano na:

24 sierpnia 2026 r. - część pisemna

25 sierpnia 2026 r. - część ustna

Wyniki egzaminu poprawkowego w tym przypadku zostaną ogłoszone 11 września 2026 r.

Bez oświadczenia ani rusz

Nawet jeśli ktoś spełnia warunki, musi pamięć o formalnościach. Po ogłoszeniu wyników maturzysta ma tylko tydzień na zgłoszenie chęci przystąpienia do poprawki. Termin ten upływa 15 lipca 2026 r.

Oświadczenie należy złożyć u dyrektora szkoły lub w odpowiedniej komisji egzaminacyjnej. Można to zrobić także w formie elektronicznej, np. przesyłając skan dokumentów.

Niedopełnienie tego obowiązku oznacza automatyczną utratę prawa do sierpniowego egzaminu, nawet jeśli wynik był bliski zaliczenia.

Kolejna szansa dopiero za rok

Brak możliwości poprawki nie oznacza oczywiście zamknięcia drogi do zdobycia świadectwa dojrzałości. CKE umożliwia ponowne podejście do matury w kolejnych latach. Należy wówczas złożyć nową deklarację maturalną. Można to zrobić papierowo w swojej macierzystej szkole albo elektronicznie przez system ZIU.

Jest jednak pewne "ale". Jeżeli od pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat - należy przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie.

Polsat News

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl