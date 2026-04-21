Maksymalne ceny paliw. Nowy komunikat ministerstwa
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,54 zł a oleju napędowego - 6,92 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych benzyn i diesla w porównaniu z poniedziałkiem.
W ostatni weekend, od soboty do poniedziałku włącznie, cena maksymalna bezołowiowej benzyny 95 wynosiła 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 7,07 zł.
31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.
Sprzedaż powyżej cen maksymalnych zagrożona karą
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej