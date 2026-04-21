Magyar ostrzegł Netanjahu, że na Węgrzech zostanie aresztowany. "Wyraźnie powiedziałem"

Peter Magyar poinformował podczas konferencji prasowej, że anulował decyzję swojego poprzednika Viktora Orbana o opuszczeniu przez Węgry Międzynarodowego Trybunału Karnego. Będzie mieć to konsekwencje dla Binajmina Netanjahu - w listopadzie 2024 r. MTK wydał nakaz aresztowania premiera Izraela w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego zbrodni wojennych w Strefie Gazy.

- Jeżeli państwo jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego i osoba poszukiwana przez MTK znajduje się na jego terytorium, to ta osoba musi zostać aresztowana - powiedział premier Węgier podczas konferencji prasowej.

- Wyraźnie powiedziałem o tym również premierowi Izraela… rząd Tiszy ma stanowczy zamiar położyć kres temu procederowi i zadbać o to, aby Węgry pozostały członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego - podkreślił Magyar.

Netanjahu na Węgrzech grozi aresztowanie. W tle obchody powstania węgierskiego

Deklaracja Magyara w sprawie aresztowania Netanjahu nastąpiła po tym, jak premier Węgier zaprosił szefa rządu Izraela na obchody 70. rocznicy wybuchu powstania węgierskiego. Politycy rozmawiali po raz pierwszy w połowie kwietnia, po tym, jak stało się jasne, że Viktor Orban utraci władzę na Węgrzech.

"Nowo wybrany premier Węgier Magyar wyraził zamiar utrzymania bliskich relacji między Węgrami a Izraelem i zaprosił premiera Netanjahu do udziału w uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę powstania węgierskiego. Premier Netanjahu z zadowoleniem przyjął jego wystąpienie i przyjął zaproszenie" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Maya Kadosh, ambasador Izraela na Węgrzech.



"Premier Netanjahu wyraził przekonanie, że ciepłe stosunki z ustępującym premierem Viktorem Orbanem zostaną utrzymane w trakcie kadencji nowo wybranego premiera Węgier" - zaznaczyła ambasador.

Europejskie państwa, w tym Polska, zapewniły premierowi Izraela immunitet

Od 2024 r. państwa członkowskie Międzynarodowego Trybunału Karnego ignorowały nakaz aresztowania Binjamina Netanjahu. Immunitet na swoim terytorium zapewniły premierowi Izraela Niemcy, Francja, Włochy, ale też Polska.

W styczniu 2025 r. premier Donald Tusk poinformował, że Netanjahu - zaproszony na obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau - nie zostanie aresztowany, jeśli zdecyduje się uczestniczyć w obchodach.



"Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że zapewni wolny i bezpieczni dostęp, i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom państwa Izrael" - deklarował premier, cytując treść uchwały ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw zagranicznych. Finalnie Binjamin Netanjahu zdecydował się nie brać udziału w uroczystościach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni