Kremlowski propagandysta obrzucił obelgami Meloni. Jest reakcja Włoch

Czołowy kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow zaatakował w jednym z programów premier Włoch Giorgię Meloni. Nazwał ją m.in. "licencjonowaną idiotką, złą kobietą". Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wezwał ambasadora Rosji w Rzymie Aleksieja Paramonowa.

Władimir Sołowjow, prezenter telewizyjny prowadzący programy publicystyczne w rosyjskich mediach państwowych, w których promuje kremlowskie narracje postanowił zaatakować premier Włoch Giorgię Meloni. W programie  "Pełny kontakt" na antenie radia Wiesti FM przemówił po włosku obrzucając szefową rządu w Rzymie Giorgię Meloni mnóstwem obelg. 

Sołowjow w trakcie programu stwierdził, że Meloni jest "hańbą dla ludzkości", a jej "drugie imię to zdrada". - Zdradziła swoich wyborców, startując z zupełnie innymi hasłami. (...) Zdradziła Trumpa, któremu wcześniej złożyła przysięgę wierności - mówił. 

 

- Meloni k..... (...) faszystka, licencjonowana idiotka, brzydka, zła kobieta - mówił kremlowski propagandysta, cytowany przez agencję Ansa.

 

Stwierdził też, że "Europa przeszła z nami (Rosją - red.) do bezpośredniej wojny, słyszeliśmy to z wypowiedzi Friedricha Merza (kanclerza Niemiec - red.)".

Wulgarne wypowiedzi rosyjskiego propagandysty odbiły się szerokim echem we Włoszech. Zareagował też szef tamtejszej dyplomacji.

 

"Wezwałem rosyjskiego ambasadora (Aleksieja - red.) Paramonowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyrazić formalne protesty po bardzo poważnych i obraźliwych wypowiedziach prezentera Władimira Sołowjewa w rosyjskiej telewizji przeciwko premier Giorgii Meloni, wobec której kieruję całą moją solidarność i bliskość" - napisał na platformie X szef włoskiego Antonio Tajani.

 

ANTONIO TAJANIGIORGIA MELONIMSZOBRAŹLIWE WYPOWIEDZIPROPAGANDAROSJAŚWIATWŁADIMIR SOŁOWJOWWŁOCHY

