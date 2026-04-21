Kremlowski propagandysta obrzucił obelgami Meloni. Jest reakcja Włoch
Czołowy kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow zaatakował w jednym z programów premier Włoch Giorgię Meloni. Nazwał ją m.in. "licencjonowaną idiotką, złą kobietą". Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wezwał ambasadora Rosji w Rzymie Aleksieja Paramonowa.
Władimir Sołowjow, prezenter telewizyjny prowadzący programy publicystyczne w rosyjskich mediach państwowych, w których promuje kremlowskie narracje postanowił zaatakować premier Włoch Giorgię Meloni. W programie "Pełny kontakt" na antenie radia Wiesti FM przemówił po włosku obrzucając szefową rządu w Rzymie Giorgię Meloni mnóstwem obelg.
Rosja. Władimir Sołowjow obrzucił wulgaryzmami premier Włoch
Sołowjow w trakcie programu stwierdził, że Meloni jest "hańbą dla ludzkości", a jej "drugie imię to zdrada". - Zdradziła swoich wyborców, startując z zupełnie innymi hasłami. (...) Zdradziła Trumpa, któremu wcześniej złożyła przysięgę wierności - mówił.
- Meloni k..... (...) faszystka, licencjonowana idiotka, brzydka, zła kobieta - mówił kremlowski propagandysta, cytowany przez agencję Ansa.
Stwierdził też, że "Europa przeszła z nami (Rosją - red.) do bezpośredniej wojny, słyszeliśmy to z wypowiedzi Friedricha Merza (kanclerza Niemiec - red.)".
Włochy. Giorgia Meloni celem ataku rosyjskiego propagandysty. MSZ wzywa ambasadora
Wulgarne wypowiedzi rosyjskiego propagandysty odbiły się szerokim echem we Włoszech. Zareagował też szef tamtejszej dyplomacji.
"Wezwałem rosyjskiego ambasadora (Aleksieja - red.) Paramonowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyrazić formalne protesty po bardzo poważnych i obraźliwych wypowiedziach prezentera Władimira Sołowjewa w rosyjskiej telewizji przeciwko premier Giorgii Meloni, wobec której kieruję całą moją solidarność i bliskość" - napisał na platformie X szef włoskiego Antonio Tajani.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej