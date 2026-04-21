Kreml grzmi po wizycie Macrona w Polsce. W tle program nuklearny

Pisekow cytowany we wtorek przez agencję RIA Nowosti mówił, że "doniesienia o planach Francji i Polski dotyczących przeprowadzenia ćwiczeń nuklearnych potwierdzają kurs państw europejskich w kierunku militaryzacji i nuklearyzacji".

- Tutaj należy zająć się szczegółami, o jakiej broni mówimy, w jakich krajach. Ale oczywiście to ponownie pokazuje aspiracje w kontekście dalszej militaryzacji i nuklearyzacji - podkreślił. Ocenił też, że takie działania nie przyczyniają się do stabilności na kontynencie.

Federacja Rosyjska jest państwem, które wielokrotnie sygnalizowało możliwość użycia broni nuklearnej. Pod największą presją w tym kontekście znajduje się Ukraina, która broni się przed rosyjską inwazją. W przeszłości najbardziej wpływowi politycy Kremla wprost grozili Kijowowi uderzeniem taktycznymi ładunkami nuklearnymi.

We wtorek portal Politico poinformował, że premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali w poniedziałek w Gdańsku o przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń nuklearnych w ramach starań o objęcie sojuszników francuskim parasolem nuklearnym.

Emmanuel Macron w Gdańsku. "Polska i Francja planują wspólne ćwiczenia"

Macron przybył w poniedziałek do Gdańska, by uczestniczyć w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 r. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.

Na wspólnej konferencji prasowej Tusk i Macron byli pytani m.in. o to, czy podczas spotkania omówili konkretne formy współpracy w ramach programu odstraszania nuklearnego.

Prezydent Francji podkreślił, że w najbliższych miesiącach oba kraje będą pracowały na rzecz partnerstwa w tej dziedzinie. - Wymieniamy się informacjami, prowadzimy wspólne ćwiczenia - wskazał.

ZOBACZ: Macron nie spotka się z Nawrockim. "Tuskowi bardzo na tym zależało"

Szef polskiego rządu stwierdził, że rozmowa o współpracy nuklearnej w zakresie bezpieczeństwa jest rozmową dyskretną. Ocenił też, że Polska znalazła się w "ekskluzywnym gronie rozumiejącym potrzeby europejskiej solidarności i suwerenności", korzystając z zaproszenia Francji do uczestnictwa w programie. - Zaczęliśmy o tym rozmawiać jeszcze przed traktatem w Nancy i będziemy dalej nad tym pracować - dodał premier.

- W naszych planach jest także perspektywa systematycznych ćwiczeń polsko-francuskich i to w dość dużej skali - poinformował Tusk.

Ocenił też, że obiecująco zapowiada się współpraca Polski z Francją na rzecz obrony powietrznej. - Mogę powiedzieć, że nasza współpraca, począwszy od tej nuklearnej, skończywszy na wspólnych ćwiczeniach, (...) to jest współpraca, która nie ma żadnych limitów - zapewnił premier.

Wyraził również zadowolenie "przede wszystkim z tego, że Francja jest najbardziej lojalnym partnerem dla Polski, jeśli chodzi o ochronę granicy wschodniej i wsparcie dla Ukrainy". - Co w Polsce traktujemy nie tylko jako wyraz solidarności, ale także obronę naszej granicy i naszego bezpieczeństwa - dodał.

