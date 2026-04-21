Przyszłość stowarzyszenia Morawieckiego. Kaczyński ogłosił decyzję

Na wspólnej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości ogłosił osiągnięcie porozumienia w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus. Będzie ono działać wewnątrz struktur partii, jako część powołanej przez komitet polityczny PiS rady eksperckiej.

- Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. To był pomysł, który powstał w czasie posiedzenia komitetu politycznego - rada ekspercka. Tam, ci, którzy się znaleźli (w Rozwój Plus - red.), mówię tutaj o posłach i ewentualnie europosłach, będą mogli działać natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane - powiedział Jarosław Kaczyński

- To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Będziemy skłonni pracować jeszcze dalej (...) nad rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka w tej chwili wewnątrz partii - zapowiedział przewodniczący PiS.

Jarosław Kaczyński ogłosił kompromis w sprawie Rozwój Plus. "Partia będzie miała dwa płuca"

Jarosław Kaczyński zapewnił, że wewnątrz PiS jest dostrzegana potrzeba prowadzenia dwóch narracji. Pierwsza byłaby adresowana do zwolenników centrowej frakcji w PiS, kojarzonej z Morawieckim, druga do wyborców "frakcji konfederackich".

- To nie jest tylko pomysł, przy całym szacunku, pana premiera. To jest szersze przeświadczenie w partii, bo z jednej strony rzeczywiście jesteśmy formacją, która z natury rzeczy musi ścierać się w wyborach z tymi formacjami konfederackimi. Ich jest tak naprawdę w tej chwili nie dwie, tylko trzy. W tej Konfederacji bez przymiotników mamy dwie partie polityczne, no i jest też Konfederacja Korony Polskiej - powiedział Jarosław Kaczyński.

- To jest istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii, a przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca - stwierdził prezes PiS.

Rozwój Plus wewnątrz struktur PiS. Morawiecki: Różne konie na różne wyścigi

Według Mateusza Morawieckiego celem PiS będzie pokonywanie barier baniek informacyjnych, tak aby docierać z komunikatami do różnych środowisk. Ich wspólnym mianownikiem jest niezadowolenie z rządów koalicji 15 października.

- Jak mawiają Brytyjczycy, horses for courses - są różne konie na różne wyścigi. Tak dochodzimy do wniosku, że jest naprawdę taka różnorodność środowisk Prawa i Sprawiedliwości skupionych pod tym wspólnym mianownikiem, wspólnym parasolem patriotyzmu i woli wyrwania Polski ze szponów, że tak się wyrażę brutalnie, złego, bardzo złego rządu premiera Tuska - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wśród środowisk, do których docierać chce Mateusz Morawiecki, znalazły się samorządy, ale także przedsiębiorcy oraz "umiarkowana większość", czyli Polacy, którzy nie stanowią twardego elektoratu żadnej z partii.

- Chcemy być otwarci wobec różnych środowisk właśnie po to, żeby budować naszą zdolność koalicyjną, ale też przede wszystkim budować naszą siłę przekazu na najróżniejsze sposoby, różnymi kanałami komunikacyjnymi. Do tych środowisk, do których może trochę w mniejszym stopniu udało się do tej pory adresować naszą ofertę - zapowiedział były premier.

