Dziecko w oknie życia w Goleniowie. "Znaleziono przy nim tylko kartkę"

W Oknie Życia działającym przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie pozostawiono dziecko. To półtoraroczny chłopiec, przy którym zostawiono jedynie kartkę z imieniem. - Wyznaczyliśmy dla niego osobnego opiekuna, a o zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby - przekazał prezes szpitala.

W oknie życia działającym przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie pozostawiono dziecko. Informację o zdarzeniu podał lokalny portal wgoleniowie.pl, który ustalił, że kilka dni temu w placówce znaleziono około półtorarocznego chłopca.

Sygnał o tym, że ktoś skorzystał z okna życia, lekarze pracujący w goleniowskim szpitalu powiatowym otrzymali 17 kwietnia. Gdy personel dotarł na miejsce, okazało się, że w środku znajduje się małe dziecko. Ktoś zostawił również wiadomość. 

 

- Znaleziono przy nim tylko kartkę z imieniem. Oczywiście natychmiast zostały wdrożone przewidziane w takich przypadkach procedury i pracownicy szpitala zaopiekowali się dzieckiem - poinformował prezes SCM Piotr Budek.

 

Obecnie dziecko znajduje się pod opieką lekarzy na oddziale pediatrycznym. - Wyznaczyliśmy dla niego osobnego opiekuna, a o zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby - przekazał. 

 

Okno Życia w Goleniowie działa od kilkunastu lat przy Szpitalnym Centrum Medycznym. Takie miejsca powstały po to, by w sytuacjach skrajnych umożliwić anonimowe i bezpieczne pozostawienie dziecka pod opieką medyczną.

 

