Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zakończyły się prace naprawcze rurociągu "Przyjaźń", który został uszkodzony w styczniu podczas ataku Rosji.

Rurociąg "Przyjaźń" naprawiony. Może wznowić działanie

"Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ramach komunikacji z Unią Europejską, Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego 'Przyjaźń', który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działanie" - napisał Zełenski w serwisie X.

Jak zaznaczył ukraiński prezydent, "chociaż nikt obecnie nie jest w stanie zagwarantować, że Rosja nie powtórzy ataków na infrastrukturę rurociągową, nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu".

Zełenski dodał też, że kwestię rurociągu "Przyjaźń" łączy z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, który został już zatwierdzony przez Radę Europejską.

"Mamy również nadzieję, że nasi partnerzy podejmą niezbędne kroki w sprawie unijnych klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy - wykonaliśmy już swoją część pracy nad pierwszymi klastrami" - napisał.

Zełenski apeluje do sojuszników. "Wykonaliśmy swoją część pracy"

W swoim wpisie ukraiński przywódca zaznaczył, że "musimy kontynuować systematyczną presję sankcyjną na Rosję w związku z wojną oraz pracować nad dalszą dywersyfikacją dostaw energii do Europy". "Europa musi być niezależna od tych, którzy dążą do jej zniszczenia lub osłabienia. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - podkreślił Zełenski.

Odniósł się także do konfliktu na Bliskim Wschodzie. "W kontekście kryzysu wywołanego wojną w Iranie ważne jest pełne wdrożenie umów o dostawach dla Ukrainy niezbędnych ilości paliwa" - napisał Zełenski. Zauważył, że zabezpieczone są zapasy na kwiecień i maj.

Prezydent Ukrainy dodał też, że w tym tygodniu przygotowywane jest spotkanie w formacie Energy Ramstein. "Musimy przyspieszyć działania w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na prace związane z odbudową, a także na zabezpieczenie obiektów energetycznych" - podkreślił Zełenski.

Ważą się losy pożyczki dla Ukrainy. Głos z Węgier

We wtorek szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas oświadczyła, iż Komisja Europejska oczekuje, że w środę zapadną pozytywne decyzje w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Na udzielenie Ukrainie tzw. pożyczki reparacyjnej unijni liderzy zgodzili się w grudniu 2025 r., ale rząd Węgier kierowany przez Viktora Orbana zablokował ją później na etapie uchwalania dokumentów koniecznych do wypłacenia pieniędzy. Zgodę na udzielenie pożyczki uzależnił od wznowienia dostaw rosyjskiej ropy ropociągiem "Przyjaźń".

Ustępujący rząd Węgier zasygnalizował w niedzielę, że jest gotowy odblokować pożyczkę i wesprzeć finansowanie Kijowa już w tym tygodniu, jeśli wznowiony zostanie przesył ropy.

W zeszłym tygodniu również Słowacja zasugerowała, że nie będzie blokować pożyczki dla Ukrainy. Oznacza to odejście od wcześniejszych gróźb premiera Roberta Ficy o odmowie jakiejkolwiek pomocy w związku ze sporem o rurociąg "Przyjaźń", dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację.

