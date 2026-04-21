Poziom poparcia dla prezydenta USA Donalda Trumpa utrzymuje się na najniższym poziomie w czasie jego drugiej kadencji - wynika z badania Reuters/Ipsos, którego wyniki zaprezentowano we wtorek. Tak jak przed miesiącem, działania Trumpa jako prezydenta popiera 36 proc. Amerykanów. Najwyższym poparciem (47 proc.) Trump cieszył się tuż po zaprzysiężeniu w styczniu 2025 r.

ZOBACZ: "Spodziewam się, że będę bombardować". Trump zapowiada ws. Iranu

Również ok. 36 proc. ankietowanych popiera amerykańskie ataki na Iran (w pierwszej połowie kwietnia było to 35 proc.). 26 proc. uważa, że operacja w Iranie jest warta ponoszonych kosztów. Jedna czwarta uczestników badania (w tym 6 proc. wyborców demokratów i 57 proc. republikanów) jest zdania, że ataki na Iran zwiększą bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.

Wypowiedzi Trumpa o papieżu i wojnie. Nowy sondaż

Badanie Reuters/Ipsos pokazało, że Amerykanie kwestionują temperament prezydenta na tle jego ostatnich wypowiedzi na temat wojny z Iranem i ataków na papieża Leona XIV.

26 proc. Amerykanów odpowiedziało, że uważa Trumpa za "opanowanego". 53 proc. republikanów podziela tę opinię, a 46 proc. jest przeciwnego zdania. Jedynie 7 proc. demokratów uznało Trumpa za "opanowanego".

ZOBACZ: "Coraz bardziej przeczy sam sobie". Amerykańskie media o Trumpie

51 proc. ankietowanych (w tym 14 proc. republikanów, 54 proc. wyborców niezależnych i 85 proc. demokratów) odpowiedziało, że sprawność umysłowa prezydenta pogorszyła się w ciągu minionego roku. Z badania wynika też, że jedynie 16 proc. Amerykanów popiera wyjście USA z NATO, czym groził w ostatnim czasie prezydent.

Badanie trwało przez sześć dni i zakończyło się w poniedziałek. Margines błędu to 2 punkty procentowe.

