Według źródeł agencji Bloomberga Ukraina może wkrótce wznowić działanie rurociągu "Przyjaźń". Informatorzy twierdzą, że testy techniczne ropociągu zaplanowano we wtorek. Zgodnie z doniesieniami właśnie tego mógłby zostać wznowiony tranzyt ropy naftowej na Słowację i Węgry.

Ropa popłynie rurociągiem "Przyjaźń"? W tle pożyczka dla Ukrainy

Bloomberg zaznacza, że decyzja o przywróceniu działania rurociągu "Przyjaźń" otworzyłaby Unii Europejskiej drogę do odblokowania pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro.

Wcześniej ustępujący premier Węgier Viktor Orban zapowiadał, że dopóki dostawy surowca nie zostaną wznowione, Budapeszt będzie sprzeciwiał się jej przyznaniu. Również premier Słowacji Robert Fico sygnalizował, że może spróbować zablokować pożyczkę dla Ukrainy.

ZOBACZ: "Nowy Orban" w Europie? Ukraiński ekspert mówi, co to oznacza

Peter Magyar, zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, zaapelował do Ukrainy o wznowienie działania ropociągu.

- Jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg "Przyjaźń" jest gotowy do transportu ropy, to powinni go uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą - powiedział Magyar. - Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę do rurociągu zgodnie z umowami - dodał.

Węgry wzywają Zełenskiego. Magyar zapowiada ruch w sprawie pożyczki

Węgierski polityk zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera wycofa on blokadę nałożoną przez Orbana na unijną pożyczkę.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Wołodymyr Zełenski zapowiedział w połowie kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca miesiąca.

