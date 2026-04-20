Wysyłali drony z Białorusi. Zostali zatrzymani w Polsce

Jak informuje Straż Graniczna, funkcjonariusze z placówki w Bobrownikach zatrzymali dwóch obywateli Białorusi oraz jednego obywatela Polski, którzy próbowali odebrać kontrabandę przemyconą z Białorusi za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.

Okazało się, że towar, po który przyjechali przemytnicy, zawierał cztery pakunki z papierosami z białoruską akcyzą. Ich szacunkowa wartość to 95 tys. zł.

Przemycali towar z Białorusi. Używali dronów

"Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego, a także z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jak również z ustawy o prawie lotniczym. Za zarzucane im czyny grozi nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności" - przekazała Straż Graniczna w wydanym komunikacie.

Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Zatrzymani obywatele Białorusi posiadali zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski. Komendant placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zamierza wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie przedmiotowego zezwolenia, co doprowadzi do wydalenia tych osób z naszego kraju.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili papierosy przemycone drogą powietrzną z Białorusi do Polski o łącznej szacunkowej wartości ponad 4,2 mln zł. Do tej pory zatrzymano 19 osób zaangażowanych w ten proceder.

