Kpt. Ciepły potwierdził, że za zawalenie się budynku klubu sportowego w Maniowach (pow. nowotarski) odpowiada wybuch gazu. Do incydentu doszło około godziny 14:30 w poniedziałek przy ulicy Gorczyńskiej.

- Mogę potwierdzić, że jedna osoba została poszkodowana. Z relacji świadków wynika, że w momencie katastrofy nikt nie powinien przebywać w budynku. My oczywiście to sprawdzamy, rozpoczęło się przeszukiwanie gruzowiska - zapewnił nas po godzinie 16:00 strażak.

Wybuch gazu w Maniowach. Trwa akcja służb, jedna osoba jest poszkodowana

Rzecznik małopolskiej PSP potwierdził wcześniejsze doniesienia mówiące o tym, że poszkodowanym jest 70-letni mężczyzna. Otrzymał on profesjonalną pomoc i jego życiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z relacji naszego rozmówcy wynika, że na miejscu pracuje około 50 mundurowych ze straży pożarnej. Na miejsce katastrofy skierowano z Nowego Sącza specjalny sprzęt do usuwania gruzu. Kpt. Ciepły przekazał, że prace służb mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

- Mogę potwierdzić, że za wybuch odpowiada najprawdopodobniej nieszczelna instalacja butli gazowej. Trwa oczywiście dochodzenie w tej sprawie, ale nic nie wskazuje na celowy udział osób trzecich - powiedział nam aspirant sztabowy Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni