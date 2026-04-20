- Kryptowaluty to bardzo specyficzny rynek, to rodzaj hazardu - powiedział profesor Antoni Dudek w "Najważniejszych pytaniach". Gość został zapytany o weto prezydenta Nawrockiego ws. ustawy regulującej rynek kryptowalut w kontekście kłopotów giełdy Zondacrypto.

- Tu wielu zaskoczę i wezmę prezydenta Karola Nawrockiego w obronę - przekazał Dudek. Wyjaśnił, że ustawa nic by nie dała w sprawie Zodnacrypto. - Ona nie jest w Polsce zarejestrowana. Nawet gdyby Nawrocki podpisał, to rynek ten podlega estońskiemu regulatorowi - dodał gość.

- Na tym polega problem z europejskim rynkiem. Dlatego tak ważna jest prokuratura europejska - zaznaczył profesor, dodając że rozwiązanie ws. kryptowalut powinno być ogólnoeuropejskie.

"Funta kłaków nie warta". Prof. Dudek o jednej z teorii ws. konfliktu w PiS

Prof. Dudek ocenił także tarcia w Prawie i Sprawiedliwości w związku z powołaniem stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego. - Prezes PiS ma do wyboru dwie opcje. Może podtrzymać dotychczasowe ultimatum wobec byłego premiera, że ten ma się wycofać z tworzenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. I jeśli Morawiecki się nie zgodzi, to jest to opcja na jego eksodus z PiS - wyjaśnił.

- Łagodniejsza droga to, że po spotkaniu prezes PiS powie, że Morawiecki go przekonał. I wówczas kryzys na jakiś czas zostanie zażegnany - przekazał gość, dodając że będzie to trwało do czasu ustalania list wyborczych. - Ale moim zdaniem rozwód w ogóle jest bardzo prawdopodobny - ocenił Dudek.

ZOBACZ: "Ma powody, żeby grać o najwyższa stawkę". Ekspert o przyszłości Morawieckiego

Profesor odniósł się także do niektórych hipotez o konflikcie wewnątrz PiS. - Jest taka teoria, że ten konflikt to teatr, a panowie są dogadani. Teraz nastąpi demonstracyjne wyrzucenie Morawieckiego, aby go uwiarygodnić, i on będzie tworzył partię centrową, aby flankować KO - przekazał.

- Ja w taką teorię nie wierzę. To jest funta kłaków nie warte - ocenił Dudek. Zaznaczył, że jeśli Kaczyński wyrzuci Morawieckiego, to zrobi to po to, aby utrzymać spójność w PiS.

- Były premier gra rolę człowieka, któremu lata gigantycznej pracy biorą w łeb - wyjaśnił profesor, dodając, że Morawiecki nie został kandydatem ani na prezydenta, ani premiera.

- On doszedł do wniosku, że nie przejmie partii, więc tworzy własne środowisko - zaznaczył gość. Jak podkreślił, Morawiecki ma ambicje przywódcze. - Ale w PiS jej nie zrealizuje. On jest z innej gliny ulepiony niż klasyczny członek tej partii - przekazał.

"Najważniejsze pytania". Dudek: Morawiecki przypomina ucznia w szkole aktorskiej

Dudek wyjaśnił, że "Morawiecki przypomina ucznia w szkole aktorskiej", któremu polecono "wcielić się w rolę brutalnego macho". Ale on nie ma do tego warunków - dodał, zaznaczając że były premier "nigdy nie będzie klasycznym PiS-owcem".

Zapytany o wyjaśnienie tej kwestii, profesor wskazał, że w Prawie i Sprawiedliwości każdy zamożny człowiek jest podejrzany. - Taka jest mentalność ludzi w PiS. To jest zbudowane na nieufności Kaczyńskiego - dodał.

- Prezes PiS ma na samym dnie przekonanie, że musi Polskę przebudować do cna, że trzeba zbudować nową Rzeczpospolitą - przekazał Dudek. - Stąd jego determinacja w rozwalaniu instytucji - zaznaczył.

ZOBACZ: "Rozbój Plus". Donald Tusk kpi z nowego stowarzyszenia Morawieckiego

Według profesora Kaczyński ocenia teraz, czy mu się rozstanie z Morawieckim opłaca. - Były premier zbudował sobie środowisko, zwane harcerzami, ale teraz ich lojalność zostanie poddana testowi - podkreślił.

- Jeśli nie nastąpi szybki rozwód Morawieckiego, to jego stronnicy będą zapraszani na indywidualne rozmowy z prezesem Kaczyńskim - powiedział Dudek.

Konflikt wewnątrz PiS. Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego: Trzeba wybrać

Morawiecki na początku kwietnia potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim.

ZOBACZ: Co zrobi prezes PiS ws. stowarzyszenia Morawieckiego? Ustalenia Polsat News

Po ubiegłotygodniowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że dotyczyło ono m.in. wewnętrznych spraw ugrupowania, w tym planów Morawieckiego ws. stowarzyszenia Rozwój Plus. Rzecznik PiS przekazał wówczas, że "działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS".

W miniony piątek prezes PiS oświadczył, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie Morawieckiego miejsc na listach PiS nie będzie. - Trzeba wybrać - powiedział szef PiS zapowiadając, że dla ludzi, którzy by się angażowali w to stowarzyszenie miejsc na listach PiS nie będzie i "będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni