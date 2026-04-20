- Projekty zostały skierowane do podkomisji zajmującej się sprawami karnymi. Wybraliśmy też projekt wiodący, którym jest projekt poselski KO - mówiła na antenie Polsat News posłanka KO Barbara Dolniak, informując o postępach ws. przepisów zakazujących patostreamingu.

Projekt ws. zakazu patostreamingu. Trwają prace w komisjach

- Podkomisja przedyskutuje, przepracuje projekty, a następnie wrócą one do komisji po debacie, dyskusji i przepracujemy ten projekt, aby skierować go ostatecznie na drugie czytanie. Potem ewentualnie poprawki i trzecie, czyli uchwalenie przepisów - tłumaczyła Barbara Dolniak, relacjonując prace nad projektami prowadzone obecnie w komisjach.

ZOBACZ: "Boomerzy z Sejmu". Polsat News Ujawnia, jak niewiele posłowie wiedzą o patostreamingu

Posłanka KO wskazała, że projekty zaproponowane przez PiS oraz KO "mają między sobą różnice, ale nie są one na tyle istotne". - Więc myślę, że szybko dojdziemy do porozumienia tym bardziej, że temat jest bardzo ważny - podsumowała Dolniak.

Sejm zajmie się projektem o zakazie patostreamingu. Prace planowane na kolejne posiedzenie

Parlamentarzystka udzieliła również odpowiedzi na pytanie, kiedy możemy spodziewać się kolejnych postępów w tej sprawie. Jak zapowiedziała posłanka, projekt może być procedowany w przyszłym tygodniu.

ZOBACZ: Koniec patostreamingu w Polsce ? Są projekty PiS i KO

- Jeśli zdążymy, to zrobimy to na przyszłym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym posiedzeniu zakończymy procedowanie w ramach pierwszego czytania i trafi to na kolejne posiedzenie Sejmu - mówiła Dolniak.

