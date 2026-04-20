Nie żyje czterolatek, który w poniedziałek po południu spadł z balkonu mieszkania w Bydgoszczy - potwierdził Interii sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji.

Funkcjonariusz przekazał, że dziecko zmarło w szpitalu mimo reanimacji i starań lekarzy, aby uratować mu życie. Trzy godziny wcześniej czterolatek wypadł z balkonu z piątego piętra na bydgoskim Szwederowie.

Bydgoszcz: Czterolatek wypadł z balkonu. Dziecko nie żyje

Do tragedii doszło około godz. 17.30. Chłopiec miał spaść na inny balkon, znajdujący się na pierwszym piętrze.

- W tej sprawie pod nadzorem prokuratora prowadzone jest śledztwo w kierunku narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia - przekazał przedstawiciel policji. - Na ten moment nie mogę przekazać informacji o szczegółowych okolicznościach zdarzenia - dodał sierż. sztab. Skrzypek. Nie odpowiedział na pytanie, czy chłopiec był w domu pod opieką rodziców bądź innych osób.

Służby ustaliły jednak, że rodzice czterolatka byli trzeźwi. Ojciec dziecka ma 26 lat, matka jest o rok młodsza.

Policja prowadzi śledztwo. Nikt nie usłyszał zarzutów

Radio PiK podało, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż mężczyzna będący z chłopcem w domu wyszedł na chwilę z mieszkania, by pomóc ciężarnej partnerce wnieść zakupy na wyższe piętro. Wówczas miało dojść do tragedii.

Trwa zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia. Na ten moment nikomu nie przedstawiono ewentualnych zarzutów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni