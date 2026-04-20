"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie salmonella w badanych próbkach tatara wołowego z określonej poniżej partii" - przekazał GIS na swojej stronie internetowej.

Salmonella to groźna choroba układu pokarmowego, która zazwyczaj objawia się biegunką i wymiotami, ale może doprowadzić do odwodnienia, a w konsekwencji nawet do śmierci osoby chorej.

Bakterie w produkcie mięsnym. Apel GIS do klientów

Inspektorzy precyzują, że chodzi o produkt "Tatar wołowy" marki Kraina Mięs w opakowaniach 200-gramowych. Numer feralnej partii to: 0992104, a data przydatności spożycia przekąski to 21.04.2026.

Producentem produktu są Zakłady Mięsne Łuków S.A. mieszczące się pod adresem: ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków.

GIS informuje, że producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu, uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii z obrotu. Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu.

Salmonella w tatarze. Biedronka ostrzega klientów

Informacja o skażeniu popularnego dania groźną bakterią pojawił się również na stronie internetowej sieci Biedronka.

Na stronie internetowej sieci sklepów pojawił się apel do wszystkich klientów, którzy zakupili wskazaną partię tatara, by nie jedli przekąski, która może być skażona zarazkami.

Klientów poinformowano o dwóch możliwościach. Mogą on wyrzucić produkt do śmieci lub zwrócić go do najbliższego sklepu Biedronka i uzyskać zwrot pieniędzy za zakup.

