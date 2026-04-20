W felietonie dla "New York Post" ekspert w dziedzinie technologii obronnych David Gambling, autor książki "Drone Swarm: How Small Drones Will Take Over the World", skomentował rozwój technologii dronów w Ukrainie.

"Władimir Putin stworzył potwora, który może go zniszczyć" - napisał specjalista.

"Era robotów" w Ukrainie. "Przerażający etap wojny"

Gambling zauważył, że rosyjska inwazja na pełną skalę zapoczątkowała erę robotów bojowych, które ostatecznie mogą doprowadzić do zniszczenia samej Rosji.

Wyjaśnił, że armia rosyjska przez ostatnie cztery lata bazowała na przewadze liczebnej, ale zastępując ludzi dronami, Ukraina zniwelowała tę przewagę. "Otwiera to również drzwi do przerażającego nowego rodzaju wojny, w której maszyny tropią i niszczą ludzi" - dodał ekspert.

ZOBACZ: Ukraińcy wzięli na cel rosyjski port. Wybuchł potężny pożar

Gambling podkreślił, że nawigacja na ziemi jest trudniejsza niż w powietrzu, dlatego bezzałogowe statki powietrzne są powszechnie stosowane, podczas gdy zdalnie sterowane pojazdy naziemne należą do rzadkości.

Jednak - jak napisał ekspert - "Ukraina rozwiązuje problem tworzenia efektywnych robotów naziemnych, czyli bezzałogowych pojazdów naziemnych, według tej samej zasady, w ramach której rozwijała bezzałogowe statki powietrzne". Główny nacisk jest więc kładziony na tworzenie tanich systemów z wykorzystaniem technologii komercyjnych, a testowanie w terenie w warunkach rzeczywistych umożliwia szybkie udoskonalenia.

"Omijanie przeszkód pozostaje trudnym zadaniem dla ukraińskich bezzałogowych pojazdów naziemnych, dlatego operator robota współpracuje z załogą drona, która ma widok z góry, aby określić optymalną trasę" - tłumaczył specjalista.

Drony przeciwko Rosjanom. Pierwsza taka akcja Ukrainy

Początkowo w czasie wojny w Ukrainie roboty służyły do ​​transportu - dostarczały zaopatrzenie w niebezpieczne rejony na linii frontu. Obecnie zajmują się bardziej złożonymi zadaniami, takimi jak ewakuacja rannych czy rozminowywanie.

Typowym przykładem ukraińskiego robota bojowego jest DevDroid. Ma on rozmiary zbliżone do quada, osiąga prędkość maksymalną ponad 6 km/h i jest wyposażony w karabin maszynowy.

Jednocześnie analitycy wojskowi uważają, że roboty nigdy tak naprawdę nie zastąpią piechoty. Nie potrafią jeszcze przeczesywać budynków, zajmować okopów ani wykonywać zadań wymagających sprawności fizycznej.

ZOBACZ: Tak Trump zarządza wojną. "Godzinami krzyczał", "nie wpuszczali go do pokoju"

Gambling stwierdził jednak, że może to wkrótce nastąpić. Przypomniał o eksperymentach ukraińskiego wojska z czworonożnymi robotami przypominającymi psy. Niedawno Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały do ​​testów dwa humanoidalne roboty Phantom Mk1 produkcji amerykańskiej.

Eksperci przewidują, że wykorzystanie robotów naziemnych w 2026 roku wzrośnie. Już teraz liczba zastosowań robotów naziemnych sięga siedmiu tysięcy miesięcznie. Wykonują one głównie zadania logistyczne, dostarczając zaopatrzenie na linię frontu - pisał serwis Foreign Policy.

Tymczasem, jak kilka dni temu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ukraińskie wojsko po raz pierwszy zdobyło pozycję, wykorzystując wyłącznie bezzałogowce. - Okupanci się poddali, a operacja została przeprowadzona bez udziału piechoty i bez strat po naszej stronie - zdradził Zełenski.

