"Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być częścią tego niesamowitego projektu "Kockroach" w reżyserii Matta Rossa, z Chrisem Hemsworthem, Taronem Edgertonem, Zazzie Beetz i Alekiem Baldwinem" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Patrick Muldoon, zapowiadając produkowany przez niego film.

Niestety, aktorowi nie dane już będzie uczestniczyć w pracach nad obrazem. Menadżer gwiazdora poinformował o jego nieoczekiwanej śmierci. Ta nastąpiła po zawale serca, który przeszedł w niedzielę. Miał 57 lat.

Patrick Muldoon nie żyje. Ciało gwiazdy "Melrose Place" odnalazła jego partnerka

Okoliczności śmierci aktora ujawniła w rozmowie z TMZ siostra aktora, Shana Muldoon-Zappa. Jak wskazała, w niedzielę rano aktor przebywał ze swoją dziewczyną w swoim domu w Beverly Hills. Wypił kawę i udał się pod prysznic. Gdy zbyt długo nie wychodził łazienki, jego partnerka postanowiła sprawdzić, czy nic się nie stało.

Na miejscu zastała 57-latka leżącego bezwładnie na podłodze. Przybyli na miejsce ratownicy próbowali przeprowadzić reanimację, jednak nie dała ona pozytywnego skutku.

"Utalentowany aktor i prawdziwy przyjaciel, przyniósł tyle radości tym z nas, którzy mieli przywilej pracy u jego boku" - napisał w serwisie X Antonio Sabato Jr., który współpracował z Muldoonem na planie "Ostatniej wspinaczki" z 2000 r.

Kim był Patrick Muldoon?

Muldoon skończył studia na wydziale języka angielskiego i komunikacji University of Southern California w Los Angeles. Wkrótce stało się jednak jasne, że to z aktorstwem zwiąże swoją przyszłość. Pierwsze kroki w branży stawiał na planie serialu "Dni naszego życia". Wkrótce później zaangażowano go do "Melrose Place", gdzie w latach 1992-95 wcielał się w rolę toksycznego i zaborczego Richarda Harta.

Dwa lata później czekał go kolejny sukces - angaż w kultowych już dziś "Żołnierzach kosmosu", na podstawie prozy Roberta A. Heinleina. Na ekranie partnerował m.in. Casperowi VanDienowi, Dinie Meyer, a także byłej dziewczynie - Denise Richards. W czasie swojej kariery pojawiał się też m.in. w "Stygmatach", "Arkansas", czy "Impasie" - jednym z ostatnich filmów z udziałem Bruce'a Willisa.

Jego filmografię zamyka telewizyjny film obyczajowy "Double Scoop" z 2025 r.

