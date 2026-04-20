Massimiliano Strappetti opiekował się Janem Pawłem II, Benedyktem XIV, a potem Franciszkiem. Obecnie należy do personelu medycznego papieża Leona XIV.

W rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere della Sera" pielęgniarz opowiada o ostatnich dniach papieża Franciszka, który zmarł rok temu. - Mogę teraz ujawnić coś, co zawsze trzymałem w tajemnicy - zdradza Strappetti.

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny. Pielęgniarz opowiada o jego ostatnich dniach

Papieski opiekun podkreśla w wywiadzie, że Franciszek nie lubił pobytów w szpitalu. - Za każdym razem, gdy musiał jechać do Gemelli, zawsze żartował: "Zobaczysz, teraz kardynałowie przygotują konklawe" - wspomina Strappetti.

- 14 lutego jego stan stał się naprawdę poważny, więc powiedziałem mu: "Ojcze Święty, musimy jechać do szpitala". On westchnął: "To ostatni raz, kiedy widzę Świętą Martę, prawda?". I właśnie wtedy złożyłem mu obietnicę: "Sprowadzę cię tu z powrotem w papieskim stroju". I tak się stało - opowiada pielęgniarz.

ZOBACZ: Papież Leon XIV odpowiada Trumpowi. "Nie jest w moim interesie"

W rozmowie wspomina, że Franciszek po opuszczeniu kliniki Gemelli w Rzymie wziął udział w uroczystościach w Watykanie w Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia 2025.

- Po błogosławieństwie Urbi et Orbi i uroczystej procesji wśród wiernych, kiedy wróciliśmy do domu Świętej Marty, papież był wyczerpany, ale szczęśliwy jak dziecko, któremu podarowano pudełko czekoladek. W windzie, kiedy zostaliśmy tylko we dwójkę, po jego twarzy spłynęła łza. Była to łza radości - mówi pielęgniarz.

Franciszek zmarł o świcie w Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia 2025 roku.

W czasie pobytu papieża w szpitalu przed kliniką gromadziły się tłumy ludzi. - Cieszył się z tego wyrazu miłości, był bardzo szczęśliwy, kiedy dowiedział się, że argentyńscy tancerze zaczęli tańczyć pod jego oknami - wspomina reakcję Franciszka jego ówczesny pielęgniarz.

- W Wielkanoc, przed przejazdem papamobile, martwił się: "Czy dam radę wsiąść do jeepa?" - pytał - "A co, jeśli ktoś nas w tym czasie zobaczy?". W sumie to zmartwienia zwykłego człowieka, którego prawe kolano boli tak bardzo, że nie może założyć butów, ale nie wstydzi się prosić o pomoc - opowiada Strappetti.

ZOBACZ: Nowacka stanowczo o abp. Jędraszewskim. "Wstyd dla Kościoła"

Wspomina też słowa Franciszka na swój temat. - Mówił: "Wiesz, dlaczego ci ufam? Zapytałem o ciebie i dowiedziałem się, że każdemu pomagasz, woda sodowa nie uderzyła ci do głowy". Ale bardzo łączyło nas też poczucie humoru. Każdego ranka, kiedy się budził, pytał mnie: "Cześć, kto dzisiaj umarł?". Taki właśnie był - ujawnia w wywiadzie pielęgniarz.

- Zmarł w jednej chwili, nie spodziewałem się tego. Udar mózgu: mam nadzieję, że nie cierpiał - dodaje Strappetti.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni