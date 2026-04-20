- Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną - powiedział premier Donald Tusk na wspólnej konferencji z prezydentem Francji Emanuelem Macronem. - Chcemy konsekwentnie wspierać wszystkich, a szczególnie Ukrainę, przeciwko agresji - dodał.

Premier przekazał, że razem z prezydentem Macronem "mają tę samą determinację, aby utrzymać relacje transatlantyckie na możliwie dobrym poziomie". - A równocześnie obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności w tych trudnych czasach.

Premier Tusk powiedział, że Europa musi uwierzyć we własne siły. - Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nikt tego nie zrobi - zaznaczył.

- Przewidywalność, wzajemna lojalność i pełna solidarność to dzisiaj deficytowe towary w światowej polityce, dlatego tak bardzo cenimy sobie to, że polsko-francuska przyjaźń jest trwała i osadzona na prawdziwych fundamentach, w tym naszych kluczowych, podstawowych wartościach - dodał Tusk.

Jak dodał, rozmowy dotyczyły też m.in. gospodarki. - Prezydent Macron wyraził zrozumienie dla polityki 'local content'. Chcemy być partnerami, jesteśmy bardzo atrakcyjnym partnerem. Polska jest państwem sukcesu, rozwijamy się najszybciej w Europie - zaznaczył Tusk.

Donald Tusk: Pomożemy naszym węgierskim przyjaciołom

Szef rządu zabrał także głos ws. zmian do których doprowadziły węgierskie wybory.

- Przyszły premier Węgier Peter Magyar już się zwrócił z prośbą, aby nie tylko w tych trudnych czasach, kiedy był w opozycji, ale także dzisiaj, żeby Polska pomogła Węgrom w pełni powrócić do tej europejskiej codzienności - przekazał.

Tusk zadeklarował, że udzieli wsparcia. - Oczywiście pomożemy naszym węgierskim przyjaciołom, w tym, na pewno, trudnym procesie - stwierdził premier.

Macron przybył w poniedziałek do Gdańska, by uczestniczyć w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 r. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.

