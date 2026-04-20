"Nowy Orban" w Europie? Ukraiński ekspert mówi, co to oznacza

Partia Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Bułgarii - wynika z sondaży exit poll ośrodka Miara. Prorosyjski polityk rzez część komentatorów określany jest jako "nowy Orban". O to, czy Radew będzie prowadził wobec Ukrainy politykę podobną do Viktora Orbana, który przegrał ostatnie wybory parlamentarne na Węgrzech, był pytany politolog Wołodymyr Manko.

Zdaniem eksperta po wyborze Radewa mogą pojawić się problemy i komplikacje w stosunkach pomiędzy Sofią a Kijowem.

"Nowy Orban" w Europie? Bułgaria ważnym partnerem Ukrainy

- Czy nowy premier Bułgarii zostanie Orbanem-2, czy Bułgaria będzie prowadzić tę samą antyukraińską politykę? Myślę, że to mało prawdopodobne. W takim stopniu, w jakim zniżył się Orban. W Bułgarii prawdopodobnie się to nie wydarzy. Ale pojawią się problemy i komplikacje w stosunkach między Ukrainą a Bułgarią – powiedział Manko.

Jednocześnie, zdaniem politologa, należy wziąć pod uwagę system występujący w Bułgarii, który różni się od węgierskiego.

- Węgry są republiką parlamentarną, czysto parlamentarną, gdzie premier ma pełnię władzy. Prezydent jest postacią nominalną, mam na myśli prezydenta Węgier, wybieranego przez parlament. W Bułgarii jednak tak nie jest. To republika parlamentarno-prezydencka, gdzie premier ma większą władzę niż prezydent, ale prezydent ma również wystarczające uprawnienia, aby w razie potrzeby zrównoważyć władzę premiera - zauważył ukraiński ekspert.

Dodał, że po wyborze Radewa Ukraina musi być otwarta i gotowa na kontunuowanie dobrych relacji z Bułgarią.

- Ukraińska dyplomacja musi przygotować się na współpracę z Bułgarią, ponieważ jest ona naszym dość poważnym i wiarygodnym partnerem. Bułgaria ma dobry kompleks kompleks obronno-przemysłowy. Bułgaria dostarczyła nam dużo broni na początku wojny - podsumował Manko.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni