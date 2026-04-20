Z sondaży exit poll wynika, że Partia Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Bułgarii. Słynący z prorosyjskim poglądów polityk budzi obawy wśród komentatorów o zmianę kursu kraju wobec Ukrainy oraz UE.

Wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych w Bułgarii skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który nie ukrywał, że Moskwa z zadowoleniem przyjęła wypowiadane przez niego deklaracje.

Pieskow o wyborach w Bułgarii. "Jesteśmy pod wrażeniem"

- Jesteśmy pod wrażeniem słów pana Radewa (...) i niektórych innych europejskich przywódców o ich gotowości do rozwiązywania problemów poprzez pragmatyczny dialog - powiedział.

W jego ocenie Radew jest otwarty na negocjacje, co zostało pozytywnie przejęte na Kremlu. Z kolei media kontrolowane przez władzę w Moskwie stwierdziły, że były prezydent Bułgarii "cieszy się dużą popularnością w kraju, co budzi duże zaniepokojenie w państwach Zachodu".

ZOBACZ: Rosjanie śledzą amerykańskie satelity. Robią to dla Iranu

Komentując wynik wyborów w Bułgarii Pieskow ocenił, że "wszelkie spory muszą być rozstrzygane przy stole negocjacyjnym, a Rosja nigdy nie odmawiała współpracy". - My wręcz przeciwnie, dążymy do dialogu, ale najczęściej nie spotyka się on z wzajemnością w Europie - powiedział.

Jednocześnie - zdaniem Pieskowa - jest za wcześnie, aby mówić o zmianie kursu bułgarskiej polityki w relacjach z Moskwą.

