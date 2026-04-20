Departament Policji w Irvine w Kalifornii poinformował o zatrzymaniu 28-letniego mieszkańca Paramount odpowiedzialnego za co najmniej 70 przypadków kradzieży. Ofiarą procederu padła sieć sklepów Target. Mężczyzna odwiedzał punkty w różnych częściach Stanów Zjednoczonych i kupował zestawy klocków Lego.

Po transakcji wyjmował z pudełek minifigurki oraz inne cenne elementy popularne wśród kolekcjonerów. Zdarzało się też, że całkowicie opróżniał pudełka. By osłabić czujność pracowników działu reklamacji, wypełniał opakowania paczkami z makaronem. Nie bez powodu. Jak zauważyła policja, gdy wstrząśnie się opakowaniem klocków wydaje ono podobny dźwięk do kartonowego pudełka z makaronem.

Kupował klocki, zwracał makaron. Chytry plan 28-latka z USA

"Target zgłosił co najmniej 70 kradzieży w całym kraju powiązanych z tym samym podejrzanym, co przyniosło straty rzędu 34 tysięcy dolarów. To sporo brakujących elementów" - czytamy w komunikacie policji.

Na nagraniu opublikowanym przez służby zobaczyć można stosy minifigurek, a także elementy pochodzące z zestawów takich jak warty ok. 2500 zł "Star Wars Gwiezdny Niszczyciel typu Venator", czy "Lego Marvel Wieża Avengersów", którego cena sięga również ponad 2 tys. zł.

28-latkowi udało się oszukać sklepy co najmniej 70 raz. W końcu jednak wpadł. "Detektywi z IPD przeprowadzili obserwację i zidentyfikowali podejrzanego" - poinformowała policja.

Złodziej planował inwestycję? Klocki Lego zyskują na wartości

"Jeśli twój plan zakłada zamianę klocków Lego na Linguine (rodzaj włoskiego makaronu - red.), możemy obiecać, że zostanie ugotowany al dente" - napisano w komunikacie policji z Irvine.

Jak zauważa "New York Times", plan złodzieja z Kalifornii nie był tak kuriozalny, jak mogłoby się to wydawać. Medium przypomina, że duża część zestawów klocków Lego to nie lada wydatek (Lego Gwiazda Śmierci nawet prawie 4300 zł). Do tego dochodzą rosnące ceny poszczególnych minifigurek na rynku kolekcjonerskim.

Jak podaje serwis BrickEconomy, pożądana wśród wielbicieli kultowych klocków minifigurka "Lego San Diego Comic-Con 2013 Spider-Man" wyceniana jest na ponad 15 tys. dolarów.

