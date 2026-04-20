- Nasz cel jest jasny: firmy i obywatele muszą móc polegać na dostawach podstawowych produktów, takich jak olej napędowy, benzyna, czy paliwo lotnicze - mówił w niedzielę w Hanowerze Friedrich Merz.

Niemiecki kanclerz zapewnił, że ma świadomość, że sytuacja jest "napięta", uspokajał jednak, że na ten moment kraj ma wystarczający dostęp do paliw. - Jeśli warunki się pogorszą, jesteśmy gotowi działać - powiedział.

Europie zabraknie paliwa lotniczego? Niemcy podjęły decyzję

Merz ogłosił zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która omówić ma działania na wypadek niedoboru paliwa lotniczego. Spotkanie ekspertów z powołanego w ubiegłym roku organu ma się odbyć "niezwłocznie". "Decyzja o zwołaniu grupy sygnalizuje przekonanie Berlina o tym, że niedobór paliwa lotniczego może stać się poważnym problemem" - pisze Politico.

W skład niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą najważniejsi ministrowie rząd, a także eksperci sektorowi. Jej celem jest koordynacja sprawnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

ZOBACZ: Podwójna blokada cieśniny Ormuz. Amerykanie przejęli irański statek

Ruch w związku z niepewną sytuacją wykonało też niemieckie ministerstwo gospodarki i energii. W zeszłym tygodniu szefowa resortu Katherina Reiche przedstawiła plany awaryjne. W poniedziałek ma odbyć spotkanie z dostawcami paliw, przedstawicielami linii lotniczych oraz operatorami portów.

Bruksela uspokaja, ale eksperci nie mają wątpliwości. Zasoby starczą "na sześć tygodni"

Od czasu rozpoczęcia wojny w Iranie przez Stany Zjednoczone i Izrael ceny paliwa lotniczego w Europie wzrosły ponad dwukrotnie. Wszystko za sprawą blokady cieśniny Ormuz - strategicznego obszaru przepływu statków eksportujących ropę z krajów Bliskiego Wschodu. Początki zbliżającego się kryzysu widać już w pierwszych działaniach niektórych linii lotniczych.

Holenderski KLM poinformował o odwołaniu 160 lotów w Europie, które miały odbyć się w maju. Lufthansa natomiast - z powodu rosnących cen ropy i strajku pracowników - zamknęła regionalne linie CityLine oferujące rejsy wewnątrzkrajowe.

ZOBACZ: Cieśnina Ormuz znów zamknięta. "Statki będą atakowane"

Komisarz ds. transportu UE Apostolos Tzitzikostas uspokajał w piątek, że nie ma "żadnych oznak", by paliwa lotniczego miało zabraknąć. Innego zdania jest dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Fatih Birol. Według niego, obecne zasoby paliwowe Europy starczą na "może sześć tygodni".

Źródło: Politico

