Z sondażu United Survey przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że KO mogłaby liczyć na 32,1 proc. głosów (wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

Twórcy badania, na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa, oszacowali, że partia premiera Donalda Tuska mogłaby liczyć na 195 mandatów sejmowych.

ZOBACZ: Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Sondaż dla Polsat News

Na PiS zagłosowałoby natomiast 20,3 proc. respondentów (spadek o 3,4 pkt proc.), co oznacza, że największe ugrupowanie opozycyjne mogłoby liczyć na 115 miejsc w Sejmie.

"Partia Morawieckiego" w Sejmie. Nowy sondaż

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się Konfederacja z poparciem 13,2 proc. wyborców (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania). To oznacza, że prawicowe ugrupowanie otrzymałoby 68 mandatów.

Na czwartym miejscu w sondażu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą oddanie głosu zadeklarowało 8,5 proc. badanych (wzrost o 0,1 pkt proc.). Ugrupowanie Grzegorza Brauna wprowadziłoby do Sejmu 36 posłów.

Lewica mogłaby natomiast liczyć na poparcie 7,8 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Oznacza to, że do dyspozycji tego ugrupowania byłyby 32 miejsca w niższej izbie parlamentu.

ZOBACZ: Gigantyczna przewaga KO nad PiS. Są wyniki najnowszego sondażu

W sondażu zadebiutowała "partia Mateusza Morawieckiego". Gdyby założone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus startowało w wyborach, to przekroczyłoby próg wyborczy i otrzymało 5, 1 proc. poparcia. Środowisko polityka PiS nie byłoby w stanie jednak założyć klubu parlamentarnego - mogłoby liczyć jedynie na 14 mandatów.

Były premier założył stowarzyszenie Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki ogłosił w zeszłym tygodniu założenie własnego stowarzyszenia. - Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań, wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski - przekazał były premier w rozmowie z Wirtualną Polską.

Inicjatywa powstała pod nazwą Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek ustalił, że w skład stowarzyszenia wejdzie około 40 osób.

ZOBACZ: Przedwyborczy sondaż z Węgier. Większość badanych obawia się fałszerstw i zagranicznej ingerencji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast w piątek, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego, które będzie działało w obecnym formacie, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie.

Wyraził też nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę Polski.

