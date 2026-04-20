Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula poinformowała, że otrzymuje groźby w związku z propozycją zmian w prawie, które zakazywałyby patostreamingu.

Katarzyna Kotula otrzymuje groźby. Chodzi o patostreaming

- Otrzymuję komunikaty, ostrzeżenia, żebym porzuciła temat patostreamingu i gal freak fightowych, chociażby tych, w ramach których złożyłam doniesienie do prokuratury - mówiła Polsat News pełnomocnik Rządu do Spraw Równości.

- Rozumiem, że to jest biznes, w którym są duże pieniądze, a komuś zależy, żeby móc kontynuować taką działalność - dodała.

ZOBACZ: "Boomerzy z Sejmu". Polsat News Ujawnia, jak niewiele posłowie wiedzą o patostreamingu

Kotula podkreśliła, iż widzimy, jak "bardzo powszechne staje się organizowanie patogal i patostreamingów". - To są ogromne pieniądze, które ktoś chce zarobić na krzywdzie innych, ale także na gloryfikacji przemocy - podkreśliła polityczka.

Zakaz patostreamingu. Projekty KO i PiS w Sejmie

Do Sejmu trafiły dwa projekty ustaw dotyczące zakazu patostreamingu, przygotowane przez PiS i Koalicję Obywatelską. Przewodnicząca komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Barbara Dolniak mówiła w rozmowie z Polsat News, że oba projekty trafiły do podkomisji, projektem wiodącym wybrano projekt KO.

- Myślę, że w przyszłym tygodniu zostanie przepracowany. Jeśli zdążymy, to zrobimy to na przyszłym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym posiedzeniu zakończymy procedowanie w ramach pierwszego czytania i trafi to na kolejne posiedzenie Sejmu - powiedziała przewodnicząca.

ZOBACZ: Trwają prace nad zakazem patostreamingu. Wiemy, kiedy posłowie zajmą się projektem

Według Dolniak projekty zaproponowane przez PiS oraz KO "mają między sobą różnice, ale nie są one na tyle istotne". - Myślę, że szybko dojdziemy do porozumienia tym bardziej, że temat jest bardzo ważny - podsumowała posłanka KO.

Michał Wójcik, który odpowiada za projekt PiS mówił w Polsat News, że jego propozycja "została zmieniona przez KO, w 70-80 proc. został powielony, poza tym, że wprowadził pewną lukę". - Projekt KO przewiduje, że jeśli ktoś prowadzi działalność artystyczną, to nie będzie to patostreaming. Patostreamerzy mogą bić, bo niemal wszystko mogą podciągnąć pod działalność artystyczną - przekonywał poseł.

