Groźby wobec Katarzyny Kotuli, w tle zakaz patostreamingu. "Żebym porzuciła temat"
- Otrzymuję komunikaty, ostrzeżenia, żebym porzuciła temat patostreamingu i gal freak fightowych - poinformowała w rozmowie z Polsat News Katarzyna Kotula. Jak podkreśliła pełnomocnik Rządu do Spraw Równości, to "biznes, w którym są duże pieniądze". Do Sejmu trafiły dwa projekty ustaw dt. zakazu patostreamingu, przygotowane przez PiS i KO. To pokłosie cyklu Polsat News "Nie dla patocelebrytów".
Katarzyna Kotula otrzymuje groźby. Chodzi o patostreaming
- Otrzymuję komunikaty, ostrzeżenia, żebym porzuciła temat patostreamingu i gal freak fightowych, chociażby tych, w ramach których złożyłam doniesienie do prokuratury - mówiła Polsat News pełnomocnik Rządu do Spraw Równości.
- Rozumiem, że to jest biznes, w którym są duże pieniądze, a komuś zależy, żeby móc kontynuować taką działalność - dodała.
ZOBACZ: "Boomerzy z Sejmu". Polsat News Ujawnia, jak niewiele posłowie wiedzą o patostreamingu
Kotula podkreśliła, iż widzimy, jak "bardzo powszechne staje się organizowanie patogal i patostreamingów". - To są ogromne pieniądze, które ktoś chce zarobić na krzywdzie innych, ale także na gloryfikacji przemocy - podkreśliła polityczka.
WIDEO: Zakaz patostreamingu. Katarzyna Kotula dostaje grożby
Zakaz patostreamingu. Projekty KO i PiS w Sejmie
Do Sejmu trafiły dwa projekty ustaw dotyczące zakazu patostreamingu, przygotowane przez PiS i Koalicję Obywatelską. Przewodnicząca komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Barbara Dolniak mówiła w rozmowie z Polsat News, że oba projekty trafiły do podkomisji, projektem wiodącym wybrano projekt KO.
- Myślę, że w przyszłym tygodniu zostanie przepracowany. Jeśli zdążymy, to zrobimy to na przyszłym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym posiedzeniu zakończymy procedowanie w ramach pierwszego czytania i trafi to na kolejne posiedzenie Sejmu - powiedziała przewodnicząca.
ZOBACZ: Trwają prace nad zakazem patostreamingu. Wiemy, kiedy posłowie zajmą się projektem
Według Dolniak projekty zaproponowane przez PiS oraz KO "mają między sobą różnice, ale nie są one na tyle istotne". - Myślę, że szybko dojdziemy do porozumienia tym bardziej, że temat jest bardzo ważny - podsumowała posłanka KO.
Michał Wójcik, który odpowiada za projekt PiS mówił w Polsat News, że jego propozycja "została zmieniona przez KO, w 70-80 proc. został powielony, poza tym, że wprowadził pewną lukę". - Projekt KO przewiduje, że jeśli ktoś prowadzi działalność artystyczną, to nie będzie to patostreaming. Patostreamerzy mogą bić, bo niemal wszystko mogą podciągnąć pod działalność artystyczną - przekonywał poseł.
