Fico szykuje lot do Moskwy. Jest wniosek do polskiego MSZ

Nie wiadomo, kiedy strona polska odpowie na wniosek złożony przez gabinet premiera Słowacji. Pytany o to w programie "Gość Wydarzeń" wiceszef MSZ powiedział: "Na razie dostaliśmy taką prośbę analizujemy ją".

- Trudno sobie wyobrazić, żeby na ten akurat event zorganizowany przez siłę, która też dokonuje, w tej chwili, w tych tygodniach, w tych miesiącach i w tych dniach, zbrodni na cywilach w Ukrainie, żebyśmy pomagali panu Fico w dostaniu się tam - dodał.

- Ale jak mówię, jeszcze to oficjalnie analizujemy i odpowiedź przyjdzie. Jeszcze mamy trzy tygodnie - podsumował Bosacki.

Wcześniej zgody na przelot samolotu Roberta Ficy przez swoją przestrzeń powietrzną odmówiły państwa bałtyckie: Estonia, Litwa oraz Łotwa.

Kraje bałtyckie nie wyraziły zgodę na przelot Ficy do Moskwy

Premier Słowacji Robert Fico nie otrzyma zgody na przelot do Moskwy na paradę 9 maja, która gloryfikuję agresora - oświadczył w niedzielę minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Podobne stanowisko zajęły Litwa i Łotwa. - Żaden kraj nie może wykorzystywać naszej przestrzeni powietrznej do zacieśniania więzi z Rosją w czasie, gdy Moskwa nadal łamie normy międzynarodowe i dopuszcza się agresji wobec Ukrainy i działa przeciw bezpieczeństwu całej Europy - dodał szef estońskiej dyplomacji.

W Estonii, krajach UE oraz NATO stosuje się ujednoliconą procedurę wydawania zezwoleń na lądowanie oraz na przeloty w przypadku wizyt oficjalnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy estońska przestrzeń powietrzna, jest wykorzystywana do podróży do Rosji - przekazano w komunikacie estońskiego resortu dyplomacji. Podobne stanowisko - jak oświadczył w sobotę sam premier Słowacji - wyraziły również Wilno i Ryga.

Fico musiał lecieć okrężną drogą na obchody zakończenia wojny

Trzy kraje bałtyckie zareagowały w ten sam sposób również w ubiegłym roku, nie wyrażając zgody na przelot samolotów zagranicznych oficjeli przez swoje terytoria w drodze do Moskwy, gdzie 9 maja Rosja obchodzi zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

Wówczas Fico, który utrzymuje przyjazne relacje z Kremlem, zmuszony był odbyć dłuższy lot, korzystając z korytarza nad Węgrami, Rumunią oraz Morzem Czarnym. Także prezydent Serbii Aleksandar Vucic musiał skorzystać z innej trasy.

