Żołnierze USA zaatakowani przez niedźwiedzia. Mieli przy sobie tylko gaz pieprzowy

Jak podano w komunikacie prasowym armii, niezidentyfikowani żołnierze 11. Dywizji Powietrznodesantowej natknęli się na zwierzę podczas "szkolenia z zakresu nawigacji lądowej" w bazie Joint Base Elmendorf-Richardson.

Niedźwiedź zaatakował żołnierzy. Mężczyźni użyli gazu pieprzowego

Podczas zdarzenia mężczyźni użyli przeciwko niedźwiedziowi gazu pieprzowego.

"Incydent jest obecnie badany. Współpracujemy ściśle z władzami ośrodka i lokalnymi urzędnikami ds. ochrony przyrody, aby zebrać wszelkie istotne informacje i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w tym rejonie" – poinformowała 11. Dywizja Powietrznodesantowa w oświadczeniu.

Rzecznik dywizji podpułkownik Jo Nederhoed powiedział w wywiadzie dla portalu ABC News, że obaj żołnierze zostali szybko opatrzeni i przebywają obecnie w placówce medycznej w Anchorage na południu Alaski.

Dodał, że w sobotę rano stan obu pacjentów nadal się poprawiał, jednak aby powrócili do pełni zdrowia, konieczna będzie dalsza opieka medyczna nad nimi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni