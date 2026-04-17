Ukraińska armia nie do przejścia. Miasto skutecznie broni się od roku

O skutecznym odpieraniu rosyjskich ataków w kierunku miasta Łyman (obwód doniecki) poinformował dowódca posługujący się pseudonimem "Makar". - Można z całą pewnością stwierdzić, że ofensywa wroga w kierunku Łyman została całkowicie zatrzymana - mówił dowódca cytowany przez portal Espreso.

Ukraiński wojskowy zwrócił także uwagę, że poprawie uległa sytuacja taktyczna w regionie. Podkreślił też, że walczące w tym regionie wojska konsekwentnie utrzymują obronę granic.

Miasto broni się przez ponad rok. Łyman stawia opór

Jak twierdzi dowódca, Rosjanie już od ponad roku usiłuje zdobyć Łyman, by zdobyć aglomerację sławiańsko-kramatorską. - Wszystkie te próby, przez cały rok, są niweczone przez działające tam wojska. Wróg nie będzie miał tam żadnego potencjału ofensywnego - podkreślił "Makar".

Portal Espreso przypomina, że tylko 16 kwietnia, na froncie rosyjsko-ukraińskim, odnotowano 132 starcia bojowe.

