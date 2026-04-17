Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej w środowym oświadczeniu opublikowało listę firm, które według nich uczestniczą w produkcji dronów lub ich części dla Ukrainy. Znalazły się na niej m.in. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (gdzie firma Ukrspecsystems ma produkować drony RAM-2X) oraz jedna z firm z adresem w polskiej mieleckiej strefie ekonomicznej.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa, a także jeden z najbardziej aktywnych rosyjskich propagandystów stwierdził z kolei, że opublikowany wykaz stanowi "listę potencjalnych celów dla rosyjskich sił zbrojnych".

Prezydent Tarnowa: Musimy zachować spokój i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach

Do rosyjskich gróźb odniósł się prezydent Tarnowa. "Żyjemy w niespokojnych czasach, a media każdego dnia donoszą o niestabilności otaczającej nas rzeczywistości. Musimy jednak zachować spokój i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach" - napisał Jakub Kwaśny w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi jest absolutnym priorytetem władz państwowych i samorządowych. W Tarnowie doskonale to wiemy" - zapewnił samorządowiec.

Przypomniał o działaniach szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara zmierzających do utworzenia w Tarnowie jednostki zawodowych żołnierzy.

"Równie ważne są dla nas inwestycje w miejsca schronienia oraz wsparcie rozwoju Zakładów Mechanicznych, zwłaszcza w obszarze produkcji systemów antydronowych" - dodał.

Rosja grozi polskiej firmie. "Nie dajmy się ponieść emocjom"

"Należy także pamiętać, że celem tego typu wypowiedzi jest najczęściej destabilizacja i wywołanie paniki. Nie dajmy się ponieść emocjom. Bądźmy odpowiedzialni za przekazywane dalej informacje i nie dajmy się wykorzystać tym, którzy szerzą dezinformację" - zaapelował Kwaśny.

Na koniec podkreślił, by wszelkie niepokojące sytuacje, np. fotografowanie infrastruktury krytycznej, zgłaszać natychmiast odpowiednim służbom.

