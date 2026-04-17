Obcy obiekt w przestrzeni NATO. Należał do Rosjan

Świat

Rumuński resort obrony poinformował w piątek o naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju przez rosyjskiego drona. Obiekt wleciał podczas zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę. Rumuńskie służby zostaną wysłane w rejon potencjalnego upadku obiektu - przekazano.

Żołnierze przygotowujący do startu drony rozpoznawcze.
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
Jak informuje rumuńskie ministerstwo, system radarowy zarejestrował naruszenie przestrzeni powietrznej kraju przez dron podczas rosyjskiego ataku na sąsiednią Ukrainę w nocy z czwartku na piątek.

 

Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego powiadomiło Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, aby wprowadzić środki ostrzegawcze dla ludności na północy okręgu Tulcza, a 43 minuty po północy wysłano komunikaty alarmowe do mieszkańców.

Systemy obrony powietrznej monitorowały dwa cele powietrzne, które znajdowały się na obszarze przygranicznym. W komunikacie rumuńskiego resortu obrony podano, że jeden z celów wleciał w przestrzeń powietrzną kraju, a radary straciły z nim kontakt, gdy znalazł się 16 km na południowy wschód od Chilia Veche, nad niezamieszkanym obszarem.

 

Alarm przeciwlotniczy zakończył się o godz. 02:48. Rumuńskie służby zamierzają zbadać nad ranem teren, gdzie mogą znajdować się szczątki drona.

 

"Stanowczo potępiamy działania Federacji Rosyjskiej, które zagrażają bezpieczeństwu regionalnemu i stanowią poważne naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej pozostaje w stałym kontakcie z odpowiedzialnymi strukturami sojuszniczymi i krajowymi, monitorując rozwój na obszarze odpowiedzialności i będąc gotowym do podejmowania niezbędnych środków w celu ochrony terytorium i ludności Rumunii. Obywatele są proszeni o przestrzeganie zaleceń władz oraz stosowanie się do oficjalnych informacji przekazywanych przez kanały rządowe" - podsumowano w wydanym komunikacie.

 

Przestrzeń powietrzna Rumunii, która dzieli z Ukrainą 650 km granicy, była od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie wielokrotnie naruszana przez drony, a na jej terytorium w przygranicznych rejonach delty Dunaju spadały fragmenty bezzałogowców.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Adam Gaafar / mjo / polsatnews.pl / PAP / Ministerul Apărării Naționale
Czytaj więcej
DRONYNARUSZENIE PRZESTRZENI NATONATOROSJAROSYJSKIE DRONYRUMUNIAŚWIATUKRADŁWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

