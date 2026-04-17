Obcy obiekt w przestrzeni NATO. Należał do Rosjan

Jak informuje rumuńskie ministerstwo, system radarowy zarejestrował naruszenie przestrzeni powietrznej kraju przez dron podczas rosyjskiego ataku na sąsiednią Ukrainę w nocy z czwartku na piątek.

Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego powiadomiło Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, aby wprowadzić środki ostrzegawcze dla ludności na północy okręgu Tulcza, a 43 minuty po północy wysłano komunikaty alarmowe do mieszkańców.

Systemy obrony powietrznej monitorowały dwa cele powietrzne, które znajdowały się na obszarze przygranicznym. W komunikacie rumuńskiego resortu obrony podano, że jeden z celów wleciał w przestrzeń powietrzną kraju, a radary straciły z nim kontakt, gdy znalazł się 16 km na południowy wschód od Chilia Veche, nad niezamieszkanym obszarem.

Alarm przeciwlotniczy zakończył się o godz. 02:48. Rumuńskie służby zamierzają zbadać nad ranem teren, gdzie mogą znajdować się szczątki drona.

"Stanowczo potępiamy działania Federacji Rosyjskiej, które zagrażają bezpieczeństwu regionalnemu i stanowią poważne naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej pozostaje w stałym kontakcie z odpowiedzialnymi strukturami sojuszniczymi i krajowymi, monitorując rozwój na obszarze odpowiedzialności i będąc gotowym do podejmowania niezbędnych środków w celu ochrony terytorium i ludności Rumunii. Obywatele są proszeni o przestrzeganie zaleceń władz oraz stosowanie się do oficjalnych informacji przekazywanych przez kanały rządowe" - podsumowano w wydanym komunikacie.

Przestrzeń powietrzna Rumunii, która dzieli z Ukrainą 650 km granicy, była od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie wielokrotnie naruszana przez drony, a na jej terytorium w przygranicznych rejonach delty Dunaju spadały fragmenty bezzałogowców.

