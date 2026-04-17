Możliwe opóźnienia dostaw broni z USA. "W regionie bałtyckim i Skandynawii"

Według trzech zaznajomionych ze sprawą źródeł Reutera, opóźnienia dotkną dostaw do kilku krajów, w tym "w regionie bałtyckim i Skandynawii". Niektóre z transakcji zostały zawarte w ramach programu Foreign Military Sales (w ramach którego dochodzi do większości zakupów) i zakontraktowane, ale jeszcze nie sfinalizowane.

Źródła nie ujawniły, których konkretnie krajów mają dotyczyć opóźnienia. Poinformowały, że "niektóre z nich graniczą z Rosją, dlatego częstotliwość dostaw broni można uznać za poufne informacje obronne".

Administracja Trumpa dotąd nie odpowiedziała na pytania agencji w tej sprawie.

Dostawy broni z USA opóźnione?

Podobne doniesienia - dotyczące przekierowania broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA - pojawiały się już wcześniej i częściowo potwierdził je sekretarz stanu USA Marco Rubio, który pod koniec marca mówił, że może się to zdarzyć.

- Cóż, to jeszcze się nie zdarzyło. Nic jeszcze nie zostało przekierowane. Ale może się zdarzyć - powiedział szef dyplomacji USA. - Tu chodzi o broń sprzedawaną w ramach PURL (Priority Ukraine Requirements List) przez NATO, więc pytanie będzie brzmiało, jeśli będziemy mieli potrzebę (...), jeśli Stany Zjednoczone będą miały wojskowe potrzeby, czy to w celu uzupełnienia zapasów, czy wypełnienia jakiejś misji w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, zawsze będziemy na pierwszym miejscu - zaznaczył.

Szczególnie miało to dotyczyć rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw regionu i sił USA.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie Teheran wystrzelił setki pocisków balistycznych i dronów w kierunku krajów Zatoki Perskiej. Większość z nich została przechwycona, w tym za pomocą pocisków przechwytujących Patriot.

Zełenski: Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje

We wtorek otwarcie o obawach dotyczących opóźnień dostaw broni, zwłaszcza Patriotów, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół - mówił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni