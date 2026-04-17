Śmigłowiec Airbus H130 stracił kontakt z lotniskiem w czwartek rano, pięć minut po starcie z plantacji w Melawi, powiedział Mohammad Syafii, szef indonezyjskiej służby ratunkowej.

Katastrofa śmigłowca w Indonezji. Zginęło osiem osób

- Miejsce katastrofy i utraty kontaktu znajduje się w gęsto zalesionym terenie o stromym, pagórkowatym terenie – powiedział Syafii, dodając, że ratownicy znaleźli szczątki prawdopodobnie ogona śmigłowca około 3 km na zachód od miejsca utraty kontaktu.

Przyczyna katastrofy pozostaje niejasna.

Rzecznik lokalnej służby ratunkowej poinformował, że w katastrofie zginęło sześciu pasażerów i dwóch członków załogi.

