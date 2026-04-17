Katastrofa śmigłowca w Indonezji. Zginęło osiem osób
Osiem osób zginęło w katastrofie śmigłowca w indonezyjskiej prowincji Kalimantan Zachodni na wyspie Borneo - poinformowały w piątek władze. Ratownicy znaleźli szczątki maszyny w trudnodostępnym, zalesionym terenie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
Śmigłowiec Airbus H130 stracił kontakt z lotniskiem w czwartek rano, pięć minut po starcie z plantacji w Melawi, powiedział Mohammad Syafii, szef indonezyjskiej służby ratunkowej.
- Miejsce katastrofy i utraty kontaktu znajduje się w gęsto zalesionym terenie o stromym, pagórkowatym terenie – powiedział Syafii, dodając, że ratownicy znaleźli szczątki prawdopodobnie ogona śmigłowca około 3 km na zachód od miejsca utraty kontaktu.
Przyczyna katastrofy pozostaje niejasna.
Rzecznik lokalnej służby ratunkowej poinformował, że w katastrofie zginęło sześciu pasażerów i dwóch członków załogi.
