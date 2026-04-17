Katastrofa śmigłowca w Indonezji. Zginęło osiem osób

Osiem osób zginęło w katastrofie śmigłowca w indonezyjskiej prowincji Kalimantan Zachodni na wyspie Borneo - poinformowały w piątek władze. Ratownicy znaleźli szczątki maszyny w trudnodostępnym, zalesionym terenie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Śmigłowiec Airbus H130 lecący nad zalesionym, pagórkowatym terenem.
Policja Indonezja
Ratownicy odnaleźli szczątki śmigłowca Airbus H130 na zalesionym terenie

Śmigłowiec Airbus H130 stracił kontakt z lotniskiem w czwartek rano, pięć minut po starcie z plantacji w Melawi, powiedział Mohammad Syafii, szef indonezyjskiej służby ratunkowej.

Katastrofa śmigłowca w Indonezji. Zginęło osiem osób

- Miejsce katastrofy i utraty kontaktu znajduje się w gęsto zalesionym terenie o stromym, pagórkowatym terenie – powiedział Syafii, dodając, że ratownicy znaleźli szczątki prawdopodobnie ogona śmigłowca około 3 km na zachód od miejsca utraty kontaktu.

 

ZOBACZ: Katastrofa samolotu na Krymie. Nie żyje rosyjski generał

 

Przyczyna katastrofy pozostaje niejasna.

 

Rzecznik lokalnej służby ratunkowej poinformował, że w katastrofie zginęło sześciu pasażerów i dwóch członków załogi.

 

WIDEO: Jednoizbowy parlament i dwa głosy. System wyborczy na Węgrzech
Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
