Awantura w Sejmie, posłowie wykluczeni z obrad. "Won do Ruskich!"

Poseł PiS Dariusz Matecki pojawił się w Sejmie z ogromną fotografią przedstawiającą premiera Donalda Tuska oraz skazaną byłą działaczkę Platformy Kamilę L. z Kłodzka. Zdjęcie opatrzono napisem "Tylko nie mów nikomu".

Posłowie PiS wykluczeni z obrad Sejmu. "Precz z komuną!"

Na zachowanie posła, który prezentował zdjęcie zareagował marszałek Włodzimierz Czarzasty. - Panie pośle Matecki, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu, prowadzenie obrad Sejmu - powiedział.

ZOBACZ: Awantura w "Debacie Gozdyry". Poszło o członkowsko w Unii Europejskiej

Po chwili dodał: "Panie pośle Matecki, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 Regulaminu Sejmu, przywołuję pana do porządku". Następnie marszałek stwierdził, że polityk uniemożliwia prowadzenie obrad. - Podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia obrad Sejmu - dodał.

Po prawej stronie sali słychać było okrzyki "precz z komuną!".

Następnie z plakatem z premierem pojawił się poseł Michał Woś, który kilkukrotnie upomniany przez marszałka podobnie jak Matecki został wykluczony z posiedzenia Sejmu.

Tomasz Trela: Won do Ruskich

- To, co się stało przed chwilą jest najlepszym dowodem panie Kaczyński na to, jak bardzo boicie się tematu Zondakrypto - mówił chwilę później z mównicy poseł KO Sławomir Nitras, nawiązując do tematu dyskusji.

Stwierdził, że doszło do sytuacji, w które w przededniu głosowania w Sejmie o objęciu kontrolą rynku kryptowalut posłowie PiS "dostawali od firmy zainteresowanej pieniądze". - Przestań kłamać - odparł poseł PiS Michał Wójcik.

- Jest czymś wyjątkowo obrzydliwym, że pan Matecki i pan Woś, (...) człowiek, który jest odpowiedzialny za nielegalny zakup Pegasusa i jego wykorzystywanie, drugi - który siedział w areszcie, bo kradł pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, macie czelność tu przychodzić z jakimiś bilbordami. Czy wy jesteście poważni? Wy powinniście siedzieć w więzieniu za to co robiliście, a nie na sali sejmowej. Zostaliście wykluczeni. Won! Won do Ruskich! - dodał poseł Lewicy Tomasz Trela.

Marszałek Sejmu upomniał posła, by nie używać takich sformułowań.

