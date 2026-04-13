"Usuwamy zalecenia dla obywateli, aby powstrzymywać się od wyjazdów na Węgry" - przekazał w poniedziałek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Ma to związek z niedzielną wygraną opozycyjnej partii TISZA w wyborach parlamentarnych.

"Ta kampania wyborcza, która niestety obfitowała w manipulacje dotyczące Ukrainy, już się zakończyła" - czytamy w oświadczeniu. Szef ukraińskiego MSZ stwierdził, że teraz "zmniejszyło się podwyższone ryzyko prowokacji" i liczy na to, że wyniki wyborów doprowadzą do normalizacji stosunków dyplomatycznych obu państw, również w wymiarze politycznym, a nie tylko konsularnym.

ZOBACZ: Peter Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa

"Ukraina jest gotowa pracować nad osiągnięciem tego celu" - przekazał dalej Sybiha. "Wybór narodu węgierskiego pokazał dążenie naszych sąsiadów do życia w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie - do życia w prawdziwie niezależnych Węgrzech, które są częścią zjednoczonej i wolnej Europy, a nie strefą wpływów Moskwy, przestrzenią bezprawia i zastraszania" - dodał.

Wybory na Węgrzech. Reakcja Ukrainy: Koniec kampanii i manipulacji

"Wybór Węgrów oznaczał również porażkę polityki szantażu i antyukraińskiej propagandy. To objawy. Węgrzy jasno powiedzieli: dość. Będzie to miało również konsekwencje dla innych partii i ruchów w Europie, które promują podobną retorykę" - zaznaczył Sybiha.

"Chciałbym również nakłonić Ukraińców do realistycznych oczekiwań. Przed nami drobiazgowa, pragmatyczna i spokojna praca nad znalezieniem punktów styku, przywróceniem wzajemnego szacunku oraz realizacją wspólnych, pragmatycznych interesów. Nasze narody zasługują na to, abyśmy przeszli tę drogę, i będziemy pracować nad przywróceniem dobrych stosunków sąsiedzkich w interesie naszych dwóch krajów oraz całej Europy" - podsumował minister.

ZOBACZ: Fico gratuluje, wymowne zachowanie Trumpa. Sojusznicy Orbana reagują na wyniki

Jak przypomniał PAP, na początku marca ministerstwo spraw zagranicznych zaleciło Ukraińcom powstrzymanie się od podróży na Węgry w związku z zatrzymaniem przez władze tego kraju ukraińskich inkasentów. Państwowy Bank Ukrainy Oszczadbank potwierdził doniesienia o zatrzymaniu przez węgierskie władze samochodów służby inkasenckiej oraz siedmiu pracowników banku.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów, ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć po niedzielnych wyborach parlamentarnych na 138 mandatów w 199-osobowowym parlamencie Węgier. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana uzyskała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może spodziewać się sześciu miejsc.

WIDEO: "Rekordowa mobilizacja" Węgrów. Frekwencja mówi wszystko

jkn / polsatnews.pl