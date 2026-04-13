Wielka Brytania nie weźmie udziału w proponowanej przez USA blokadzie cieśniny Ormuz - przekazał Bloomberg. Według agencji ma to doprowadzić do zaostrzenia sporu między prezydentem Donaldem Trumpem a Keirem Starmerem w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie.

W poniedziałek, w rozmowie z BBC Radio 5 Live premier Wielkiej Brytanii potwierdził te doniesienia. - Moim zdaniem kluczowe jest to, abyśmy otworzyli cieśninę (Ormuz - red.) i to w pełni; i właśnie na tym koncentrujemy wszystkie nasze wysiłki w ostatnim czasie - oznajmił. Dodał że ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż Wielka Brytania posiada trałowce w regionie Bliskiego Wschodu.

Iran. Wielka Brytania nie weźmie udziału w blokadzie cieśniny Ormuz

Wielka Brytania prowadziła rozmowy z USA, na mocy których miałaby wspólnie z innymi sojusznikami rozmieścić specjalne drony, w celu szukania rozmieszczonych w cieśninie irańskich min.

"Przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz koalicji innych krajów wezmą udział w kolejnym spotkaniu w nadchodzących dniach, aby omówić plan otwarcia drogi wodnej. Jednak wiele zaangażowanych w te negocjacje państwa niechętnie zaangażuje siły morskie, dopóki nie zostanie osiągnięte trwałe porozumienie pokojowe. Większość nie uważa otwarcia cieśniny drogą militarną za realistyczną opcję" - pisze Bloomberg.

O potencjalnym zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w cieśninie Trump wspominał w wywiadzie z Fox News.

- Mamy teraz trałowce, mamy bardzo zaawansowane, podwodne trałowce, które są najnowsze i najlepsze, ale sprowadzamy też bardziej tradycyjne trałowce. I z tego co rozumiem, Wielka Brytania i kilka innych krajów wysyłają trałowce - mówił prezydent USA.

Donald Trump kilkukrotnie już ostro krytykował sojuszników z NATO za brak pomocy w wojnie, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły przeciwko Iranowi pod koniec lutego. Wezwał kraje europejskie do wysłania okrętów wojennych eskortujących tankowce przez kluczowy szlak żeglugowy w obliczu gwałtownie rosnących cen ropy.

W niedawnym wywiadzie dla Fox News prezydent USA ponownie skrytykował brytyjskiego premiera, porównując go do Neville'a Chamberlaina, brytyjskiego przywódcy wojennego, którego nazwisko stało się synonimem polityki ustępstw wobec Niemiec przed wybuchem II wojny światowej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump zablokuje cieśninę Ormuz

W poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego ma rozpocząć się amerykańska blokada morska cieśniny Ormuz, zapowiedziana przez prezydenta Donalda Trumpa. "Blokada będzie egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich narodów wpływających do lub wypływających z portów i obszarów przybrzeżnych Iranu, w tym wszystkich portów irańskich w Zatoce Arabskiej i Zatoce Omańskiej" - poinformowało w niedzielę w poście na X Centralne Dowództwo USA (CENTCOM).

Dodano, że amerykanie mają nie utrudniać żeglugi statkom spoza Iranu, co wydaje się stanowić wycofanie się z wcześniejszej wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, w której stwierdził on, że "wszelkie statki" zostaną zablokowane.

